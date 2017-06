CAMEROUN :: VODAFONE CAMEROON REPOND AUX ATTENTES DE SES CLIENTS ET LANCE SES NOUVEAUX FORFAITS « POWER PLUS » Vodafone Cameroon, le leader dans la fourniture de services internet de haut débit 4G/LTE à Douala et à Yaoundé est à l’écoute active de son aimable clientèle afin de luioffrir la meilleure expérience de l’internet haut-debit à des tarifs attractifs.

#VodafoneCameroon Quelquesjours après le lancement de ses forfaits« Power Night » qui donnent la possibilité à ses abonnés de surfer moins cher de 23h à 7h du matin, Vodafone Cameroon lance ses nouveaux forfaits dénommés « Power Plus».

Pour « démocratiser » l’internet haut débit LTE sans stress, Vodafone Cameroonmet à la disposition de ses clients actuels et potentielsde nouveauxforfaits hyperattractifs qui garantissent une dotation journalière d’un volume minimum d’internet pendant une semaine ou un mois en fonction de l’option choisie par l’abonné. Ainsi, les abonnés de Vofafone Cameroon pourront librement choisir l’un des 3 forfaits « Power Plus » qui répond au mieux à leur besoin, notamment :

- Le forfait semaine à 2 500FCFA avec un volume garanti de 0.5 Go parjour pendant 7 jours

- Le forfait mois à 8 500Favec un volume garanti de 0.5 Go par jour pendant 30 jours

- Le forfait moisà 13 000F avec un volume garanti de 1 Go par jour pendant 30 jours

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir apporté une réponse concréte aux attentes de nos abonnés avec le lancement de ces forfaits « Power Plus » et nous leur disons ceci « vous avez exprimé votre souhait d’avoir ce type de forfaits, nous vous avons écouté et nous vous l’offrons à présent en gardant inchangée la qualité supérieure de l’internet haut débit LTE et mieux encore avec la qualité supérieure de l’internet à haut débit LTE » a déclaré Mr. Izouma SIDIBE,Directeur Marketing & Customer Operations Vodafone Cameroon.

Pour plus d’information sur nos offres nous vous invitons à visiter nos boutiques à Douala et Yaoundé ou notre site internet. www.vodafone.cm Téléchargez l’application MyVodafone Cameroon https://goo.gl/cPWo2k.