Cameroun :: Affaire succession « Tala Voyages Sarl » :Le point de presse d’Eric William Gounou Djilo, représentant des enfants et de la veuve :: CAMEROON Depuis la mort de Kameni Tchuenté Roger le 05 juin 2007 à Bafoussam, des suites d’une courte maladie, la disparition de l’actionnaire principal de la société qu’il a lui-même créée le 13 décembre 2000 à Bafang, département du Haut-Nkam, région de l’Ouest, a donné lieu à d’interminables conflits de succession, dont certains devant les tribunaux. Aussi, Eric William Gounou qui représente devant les juridictions camerounaises les intérêts des ayants-droits vivants à l’étranger, a-t-il donné un point de presse le 06 juin 2017 à Yaoundé, afin d’éclairer l’opinion.

#TALAVOYAGES S’agissant de l’un de ces différends, se tiendra le 13 juin 2017 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre administratif, la 5ème audience qui oppose la Société TALA VOYAGES et la Succession KAMENI TCHUENTE Roger, représentée par son administratrice des biens, Mademoiselle FAIGUEM KENMOGNE Jeannine et Dame veuve KAMENI TCHUENTE née POUEMO DJILO Thérèse qui était l’épouse du défunt, et qui vit actuellement aux Etats-Unis et représentée par Monsieur GOUNOU DJILO Eric William ayant pour conseil, le Cabinet d’Avocats JOGO Pascal ,contre Monsieur NGASSEU Clovis, neveu du défunt et promoteur de la société « MARYLAND SARL » et trois autres personnes. Il s’agit de cette dernière société, civilement responsable des agissements délictuels de son gérant NGASSEU Clovis ,TAGNI Henry Paul ,mécanicien et Madame NOGUEM née KEMGNE Elise, ménagère.

Les prévenus ont été traduits en justice à travers une citation directe pour : atteinte à la propriété foncière, troubles de jouissance, vol, recel,

violation de domicile, rétention sans droit de la chose d’autrui, destructions, abus de confiance et complicité. La première audience de l’affaire a eu lieu le 14 juin 2016 et au cours de la 4ème audience au mois d’avril 2017, l’affaire a été renvoyée au 13 juin 2017 pour débats du fait de l’indisponibilité de la représentante du Ministère Public, c’est-à-dire le Procureur de la République empêché.

Les faits :

La société « TALA VOYAGES »en abrégé STV été créée le 13 décembre 2000 à Bafang avec pour principal actionnaire KAMENI TCHUENTE Roger. Ce dernier est malheureusement décédé à Bafoussam le 05 juin 2007 en laissant une succession dûment représentée par son administratrice et une veuve commune de biens, puisqu’il s’était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts vulgairement appelé « communauté des biens ».

Opérant dans le secteur du transport urbain et inter urbain, de la messagerie, du fret, du transport de fonds et du commerce général, la société « TALA VOYAGES » au décès de son promoteur disposait d’un important parc immobilier de gros porteurs et de coasters reliant Bafoussam à Douala, à Bafang, à Yaoundé et Yaoundé à Douala etc.

L’entreprise disposait également de nombreux magasins de pièces de rechange, d’une agence à Yaoundé sise au quartier « Tongolo »dont une partie sur un immeuble à moitié bâti, propriété du défunt, et une autre partie sur un espace contigu pris en location en vertu d’un contrat écrit à Madame NOGUEM née KEMGNE Elise qui a toujours reçu de façon régulière le paiement de ses loyers, comme l’atteste les pièces versées dans dossier d’accusation.

A la suite du décès de KAMENI TCHUENTE Roger, gérant, actionnaire principal de « TALA VOYAGES » et propriétaire avec son épouse du terrain objet du titre foncier n°30017/Mfoundi, NGASSEU Clovis Noël son neveu qu’il avait fait chef de l’agence « TALA VOYAGES » de

Yaoundé à Tongolo, a profité de l’absence de la veuve pour gérer de fait l’ensemble sans reddition de comptes ; une gérance de force qui lui permettra tandis qu’il faisait du dilatoire pour faire traîner au maximum la procédure d’hérédité engagée, de faire main basse sur le patrimoine tant social que personnel du couple susvisé ; réalisant l’exploit à ce jour de le vider entièrement de toute substance pour constituer le sien propre et notamment, ouvrir dans les mêmes installations une autre société de transport urbain et inter urbain appelée MARYLAND SARL.

Tout d’abord, parvenu à ses desseins, Monsieur NGASSEU Clovis Noel, a occupé d’autorité et sans contre partie, l’espace du terrain immatriculé du regretté KAMENI TCHUENTE Roger et son épouse dont il fera le parking des bus de sa société MARYLAND SARL, ainsi que le local construit en matériaux définitifs jadis plein de pièces détachées d’automobiles des plaignants pour une valeur d’au moins 150 millions de francs CFA qu’il a soustraits pour son usage personnel, faisant de ce magasin de TALA VOYAGES SARL, celui de MARYLAND SARL.

Il a par ailleurs soustrait le gros porteur de 70 places des requérants immatriculé LT 1029V tout comme ceux immatriculés OU9398 D et CE2899 V et plusieurs autres bus.

Jusqu’à ce jour en dépit de toutes les relances amiables et même des sommations de libérer et de restituer d’hommes de l’art, Monsieur NGASSEU Clovis Noel continue à se maintenir sur ces lieux immatriculés, à confisquer et à utiliser les pièces de rechange et les véhicules soustraits au détriment de la société TALA VOYAGES totalement en ruine de la succession KAMENI TCHUENTE Roger qui croupit dans la misère et de veuve KAMENI née POUEMO DJILO Thérèse, usufruitière-Co-propriétaire qui n’a plus que ses yeux pour pleurer.

Ensuite, pour parvenir de manière spéciale à soustraire le bus immatriculé LT 1029 V de son parking de Tongolo où il avait toujours été

garé, Monsieur NGASSEU Clovis Noel s’est fait aider par son acolyte TAGNE Henri Paul, propriétaire d’un garage situé à côté de l’agence BINAM VOYAGES au quartier Manguier à Yaoundé. Ce dernier s’est chargé de conserver le véhicule dérobé dans son dit garage, où il a été malheureusement retrouvé par les plaignants, complètement défiguré. L’estampille TALA VOYAGES étant complètement effacée, seule la plaque d’immatriculation a permis de reconnaître le véhicule.

Il faut préciser que le 11 avril 2014, date de la découverte du bus, TAGNE Henri Paul se trouvait encore en flagrant délit d’enlèvement de ses pièces qu’il remontait directement sur celui de MARYLAND SARL garé à l’avant. Et pourtant dans le cadre d’une autre procédure, après avoir été interpellé sur le sort de ce bus, Monsieur NGASSEU Clovis Noel avait déclaré le 18 mars 2015 par correspondance dûment signée de son conseil qu’il avait déjà remis à la société TALA VOYAGES SARL et sur procès- verbal le bus dont les traces ont été retrouvées dans le garage du sieur TAGNE Henri Paul.

Enfin s’agissant de l’espace donné en location au regretté KAMENI TCHUENTE Roger de son vivant pour exploitation de la société TALA VOYAGES au moyen d’un bail écrit par l’autre prévenue, Madame NOGUEM née KEMGNE Elise, Monsieur NGASSEU Clovis Noel a bénéficié du concours de l’aide de cette dernière pour déloger la société TALA VOYAGES ,en obtenant de la même bailleresse un contrat de location pour le compte de sa société MARYLAND SARL, alors que le contrat des plaignants dont le sieur NGASSEU Clovis Noël confisque l’original, était encore en cours ;ceux-ci n’ayant jamais fait l’objet d’expulsion.

C’est donc ainsi pour la société TALA VOYAGES SARL et la Succession KAMENI TCHUENTE Roger, que Madame NOGUEM née KEMGNE Elise a directement fourni à Monsieur NGASSEU Clovis Noel et la société MARYLAND SARL, le moyen de s’accaparer directement et jusqu’à ce jour sur l’espace qui leur avait été servi, des installations, du matériel

d’exploitation, de tout le mobilier appartenant aux plaignants, des recettes générées par l’ensemble et même tout le personnel qui opérait pour TALA VOYAGES.

Tous ces agissements ont causé et continuent de causer d’immenses préjudices générateurs de dommages et intérêts pour la réparation desquelles les plaignants se sont constitués parties civiles dans ce dossier et se réservent le droit de fixer le quantum à la barre.

D’autres procès devant plusieurs juridictions dans les régions de l’Ouest, du Littoral et du Centre, concernant d’autres volets et impliquant une fois encore le sieur NGASSEU Clovis Noël et d’autres protagonistes ont déjà eu lieu et ont abouti à des décisions définitives pour certains ou sont encore en cours pour d’autres.

Globalement, la société TALA VOYAGES et la Succession KAMENI TCHUENTE Roger interpellent Monsieur NGASSEU Clovis Noel jusqu’à ce jour pour qu’il rende compte de sa gestion de :

-La société TALA VOYAGES

-De l’hôtel VAVA, qu’il a géré après le décès de son promoteur,

-Des traites pour compensation des frais pour réparation du sinistre (décès de KAMENI TCHUENTE Roger par l’Assurance ALL LIFE auprès de laquelle, le défunt avait souscrit une police d’assurance-vie),

-Des réunions du défunt qu’il prélevait de l’argent dans la société TALA VOYAGES pour continuer à cotiser après son décès à savoir : ACEJEUDI , CERCOCAM,CERAM et autres qui lui ont donné de l’argent pour créer sa société et combattre la veuve et les orphelins par la suite.