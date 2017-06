Belgique- Cameroun- Diaspora: Jay Lou Ava électrise le public à la garden party du 20 mai 2017 à Bruxelles :: BELGIUM Auteur, compositeur, arrangeur et multi-instrumentiste (guitares, percussions, programmation, basse, synthé…), Jay-Lou est un des artistes camerounais les plus éclectiques. Dans un style musical très métissé noyé dans une fusion douce entre jazz et mélodies africaines, Jay Lou Ava a électrisé le public venu célébrer le 20 mai dernier la 45ème édition de la fête de l'unité du Cameroun dans les jardins de l'avenue du bois d'Hennessy, résidence de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Laissez vous bercer par la prestance de l'artiste

