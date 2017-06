CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'ivoire Vs Guinée, Gervinho: "j'ai confiance en l'équipe nationale de Côte d'Ivoire " :: COTE D'IVOIRE Le sélectionneur des Eléphants, Marc Wilmots et ses joueurs sont à Bouaké où ils défieront le Syli national de Guinée, ce samedi 10 juin 2017 à 18H au stade de la Paix de Bouaké. Les Pachydermes sont arrivés ce jeudi à 12H en provenance d’Abidjan sur un vol spécial de la compagnie Air Côte d’Ivoire.



En attendant cette confrontation qui ouvre le bal des qualifications pour la CAN Cameroun 2019 Gervinho revient sur Interview exclusif de la rédaction de Camer-sport.be réalisée à Rotterdam le dimanche 4 juin 2017 au terme du match amical qui a opposé la Hollande à la Côte d'Ivoire (5-0).

