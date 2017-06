CAMEROUN :: Préparatifs de la coupe des Confédérations : Les Lions à l’échauffement :: CAMEROON Le Cameroun affronte ce samedi le Maroc à Yaoundé, avant d’enchaîner avec la Colombie en amical

#LionsIndomptables Ce samedi au stade Omnisports de Yaoundé, les Lions indomptables joueront devant leur public. En face, il y aura une équipe toute aussi prestigieuse : le Maroc. D’un côté, les Lions indomptables, et de l’autre ceux de l’Atlas, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2019. Un match qui marque le début d’un mois de juin de tous les défis pour les champions d’Afrique, avec en ligne de mire la coupe des Confédérations 2017.

Entre temps, le Cameroun aura affronté en amical, le 13 juin prochain, la Colombie, du côté de l’Espagne. Mais il faudra d’abord se défaire des Marocains demain. Les deux équipes se connaissent plus ou moins bien, même si leur dernière confrontation date de 2011. Le Cameroun traîne une réputation de bête noire pour son adversaire.

On se souvient en effet que ce sont les Lions de Jean-Pierre Tokoto, Aoudou Ibrahim, Thomas Nkono etc., qui avaient barré la route du Mondial 1982 au Maroc. Un scénario qui s’était répété pour la coupe du monde 2010.ont regagné Yaoundé hier soir, après une semaine à Malabo (Guinée équatoriale). Leurs adversaires étaient également annoncés mercredi dernier après une préparation mouvementée. Des rumeurs de départ du sélectionneur Hervé Renard ont fait les choux gras de la presse. Le feuilleton autour des binationaux Yassine Ayoub et Mimoune Mahi a heureusement connu son épilogue.

La FIFA a enfin donné son feu vert à la Fédération royale marocaine de football et les deux joueurs sont du voyage. Faut-il donc s’attendre à un choc en perspective ? Pas certain si on s’en tient aux enjeux, peu importants, de cette rencontre. Du moins pour Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers. Les Lions indomptables, en tant que hôtes de la compétition, sont qualifiés d’office. Mais, avec les réformes, ils participent désormais aux qualifications, sans que cela n’ait une quelconque incidence.

Un match pour du beurre au final ? Il faut croire que non pour Hugo Broos, le sélectionneur national, qui a affirmé prendre cette rencontre au sérieux. D’autant qu’elle sert de préparation pour la coupe des Confédérations qui démarre dans une dizaine de jours en Russie. Le Cameroun affrontera alors le Chili (18 juin), l’Australie (22 juin) et enfin l’Allemagne (25 juin)