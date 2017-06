France (Bossey) France (Bossey) excamerounais

1° Encore une très belle escroquerie organisée par cette multinationale de la mal-bouffe infantile dont les faits et gestes sont scrutés par les consommateurs tout le temps en Europe.



2° Je l'ai souvent dit ici, il n'y a presque pas d'Etat en Afrique, puisque ce sont les ONG internationales qui sont en charge de tout. Et les africains s'en félicitent croyant à une avancée ou à des progrès sociétaux





1 ° Again a very nice swindle organized by this multinational of the infantile mal-bouffe whose acts and gestures are scrutinized by consumers all the time in Europe.



2) As I have often said here, there is almost no state in Africa, since it is the international NGOs that are in charge of everything. And Africans congratulate themselves for believing in progress or societal progress