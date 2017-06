Cameroun :: Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) : Richard Evina Obam, nouveau directeur général :: CAMEROON Conseiller technique au ministère des Finances, il a été nommé hier jeudi 08 juin 2017, par Paul Biya, en remplacement de Dieudonné Evou Mekou.

#EvinaObam Le journal radiodiffusé de la Crtv d’hier, aura été riche en décrets. Si dans le cas de Jean-Louis Beh Mengue l’ex-directeur général (Dg) de l’Agence de régulation de télécommunications (Art) qui a été relevé de ses fonctions sans être promu à de nouvelles, il s’agit d’une humiliation sans façon, cela, est loin d’être le cas de Dieudonné Evou Mekou. Vice-gouverneur de la Banque des Etats d’Afrique centrale (Beac) depuis janvier dernier, ce neveu de Paul Biya qui cumulait jusque-là avec ses fonctions de Dg de la CAA où il trônait depuis 12 ans, vient juste d’être délesté d’un curieux cumul qui n’a que trop duré.

Un décret du président de la République lu sur les ondes du poste national de la Crtv à 17 heures d’hier, consacre Richard Evina Obam, nouveau Dg de la CAA. Conseiller technique au ministère des Finances, M. Evina Obam qui sera sans doute installé dans ses nouvelles fonctions la semaine prochaine par le ministre des Finances ou de l’Economie, aura la lourde charge de gérer la dette du Cameroun. Une mission dévolue à la Caisse autonome d’amortissement. Bien plus, il aura sans doute le privilège d’inaugurer le très imposant et splendide nouvel immeuble de la CAA construit au boulevard du 20 Mai à Yaoundé.

L’homme, a donc du pain sur la planche au moment où le Cameroun, s’endette selon certains experts, à un rythme effréné, avec des signatures de prêts de conventions chaque jour au ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire. L’on tance alors des prêts « fantaisistes » pour des ordinateurs à remettre aux étudiants (75 milliards FCFA), les stades Paul Biya d’Olembé (Yaoundé) et Douala – Japoma, pour un montant de plus 300 milliards. Est aussi très attendu, la levée du cumul d’Elung Paul Che, ministre délégué auprès du ministre des Finances, et Dg depuis 2013, de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (Csph).

Une chose est sûre : la valse des destitutions/ nominations des Dg des sociétés d’Etat, est lancée. Quid des présidents des conseils d’administration qui, donnent toujours quitus à la gestion des Dg, alors que ces derniers, finissent par être écroués en prison pour vol d’argent public !?