CAMEROUN :: VODAFONE CAMEROON LANCE UNE PROMO SUR SON SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE Vodafone Cameroon, après le lancement de son service de paiement en ligne en Mars dernier, décide d’encourager ses clients à l’utiliser à travers une promotion.

#VodafoneCameroon Ainsi donc, du 15 mai au 30 juin 2017, pour toute recharge de 1000f CFA, le client aura automatiquement droit à 100Mo de crédit internet gratuit.

Ce service concerne tous les clients de Vodafone Cameroon, titulaires d’une carte VISA ou MASTERCARD.

Le mécanisme de recharge est simple, sécurisé et rapide, il suffit de :

- Se connecter sur l’application MyVodafone à partir de votre Smartphone ou de votre PC (à télécharger sur Google Play ou sur App store) ;

- Choisir le menu « Recharger » et l’option « payer par mobile money ou par carte de crédit » et suivre les instructions.

« Nous sommes une entreprise orientée satisfaction clients et c’est dans cette optique que nous leur proposons des services qui facilitent la vie ainsi qu’une application pour contrôler sa consommation à son rythme. Cette promotion permettra simplement à nos clients d’expérimenter ce moyen de paiement et de se familiariser avec lui » a déclaré Richard ACHU, Directeur des Ventes et de la Distribution de Vodafone Cameroon.

Le service de paiement en ligne fait partie du dispositif de distribution mis en place par Vodafone :

- Son réseau propre : boutiques et kiosques présents dans les plus grands magasins des 2 capitales du pays

- Son réseau indirect : distributeurs et call box partenaires

- Son réseau partenaire constitué des kiosques PMUC

- Son réseau partenaire constitué de toutes les agences Express Union des villes de Douala et de Yaoundé.