Cameroun, Guichet Unique : la décentralisation au niveau des postes frontaliers :: CAMEROON Le ministre des Travaux publics vient de lancer un marché pour le déploiement de la plateforme au niveau de ces postes frontaliers et de rupture de charge.

#GuichetUnique Le Guichet unique du Commerce Extérieur (Guce) mis en place pour faciliter les transactions liées au commerce avec l’extérieur, se déploie chaque jour un peu plus. Le ministre des Travaux publics vient de lancer un appel d’offres national pour la fourniture, l’installation et l’appui technique au déploiement de la plateforme E-Guce au niveau de deux postes frontaliers et d’un poste de rupture de charge qu’est Ngaoundéré. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de facilitation des transports et du transit en zone Cemac. Les dossiers sont attendus jusqu’au 27 juin à la cellule Bad du Mintp.

Rappelons que le Guichet Unique du Cameroun dans sa phase de déploiement après avoir réussi sa dématérialisation, avait retenu 79 sites sur plus de 300 identifiés tels les nouveaux ports comme Kribi, les chefs-lieux de régions, les corridors, les points de ruptures de charge pour le transport multimodal. D’ailleurs 5 régions sur dix sont déjà opérationnalisées.

Le Guce qui est le fruit d’un partenariat public privé (Ppp), a vu le jour en août 2000, avec deux étapes de mise en place à savoir le guichet unique physique et ensuite le guichet unique électronique depuis 2007. Ses missions sont de réduire les coûts et les délais de passage des marchandises avec notamment le regroupement physique ou virtuel des formalités, l’édition et la diffusion des documents de déclarations du trafic maritime du Cameroun, la gestion d’un système informatique intégré destiné à la simplification des procédures, toutes opérations complémentaires ou connexes, le recueil des doléances des usagers.

La plateforme électronique est le socle technique sur lequel s’appuie l’ambitieux programme de dématérialisation des procédures, avec regroupement virtuel des intervenants, la suppression du contact humain, la réduction des délais, la traçabilité des opérations en temps quasi réel, la sécurisation des documents, la sécurisation des transactions financières et l’amélioration des recettes. Il s’agit pour le Guce de faciliter les formalités du commerce extérieur, quel que soit le mode de transport choisi par des échanges électroniques d’information aussi bien au niveau national que sous-régional.