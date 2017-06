CAMEROUN :: Transfert d’argent : Western union renoue avec les envois d’argent à l’international :: CAMEROON Après plusieurs mois d’interruption, ce service est de nouveau disponible dans certaines banques.

#WesternUnion Les envois d’argent via Western Union sont redevenus possibles au Cameroun. Dans un communiqué de presse rendu public par l’entreprise, le message est clair. « Nous sommes heureux d’annoncer que les consommateurs peuvent à nouveau envoyer de l'argent via les services de Western Union à leurs proches dans des centaines de pays et territoires à travers le monde entier », affirme dans ce communiqué de presse Aida Diarra, Vice-président de Western Union pour l'Afrique.

« Cela n'aurait pas été possible sans la contribution active de nos agents », poursuit Aida Diarra. Des propos qui indiquent clairement que les envois d’argent via Western union sont désormais possibles. Un service qui avait été interrompu depuis environ un an.

Et pendant ce temps, seuls les retraits étaient possibles. Une situation qui perdurait parce que les acteurs du transfert d’argent au Cameroun en l’occurrence des agents de Western union que sont les banques et leurs partenaires, avaient décidé de surseoir aux envois d’argent via Western Union. A l’origine de cette suspension, la contestation de la taxe à l’exportation par Western union et Moneygram.

Car, dans la loi de finances 2015, l’Etat du Cameroun taxe dans son intégralité les transferts internationaux qui partent du Cameroun. Ce qui sous-entend que Western union et les autres devaient désormais payer des taxes. Une mesure à laquelle des structures comme Western Union refusaient de se plier. Dès lors, ce sont les agents de ces structures qui étaient obligés de supporter cette taxe lors des transactions. Une taxe fixée à 33,33%.

« Et donc, quand nous reversons 33,33% à l’Etat alors que nous ne recevons que les 20% de Western union et autres, c’est nous qui sommes perdants. C’est un réel manque à gagner pour nous car, nous payons plus que ce que nous recevons de notre partenariat avec ces structures », explique un banquier. Raison pour laquelle, ces entreprises ont décidé unanimement de suspendre les envois d’argent via Western union notamment en attendant qu’un compromis soit trouvé.

Alors, avec ce communiqué de presse rendu public par Western Union, l’on peut croire qu’un compromis a été trouvé entre l’Etat, les banques et les structures de transfert d’argent à l’international. Ce retour à la normale réjouit les acteurs du secteur qui se disent satisfaits de la reprise des envois d’argent. Ce d’autant plus que les partenaires de Western union ont des bénéfices non négligeables grâce à ces transferts. Selon certaines informations, l’ex-Cofinest en faillite gagnait par an autour de 15 milliards de FCFA de commissions du fait de son partenariat avec Western union. Pour les populations également, c’est un ouf de soulagement puisqu’il était devenu de plus en plus difficile d’envoyer de l’argent à l’étranger.

C’est chacun qui mettait sur pied sa stratégie pour envoyer de l’argent à l’extérieur. Plusieurs personnes utilisaient les réseaux parallèles et informels et même les virements pour faire leurs transactions à l’international.