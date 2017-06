CAMEROUN :: Commerce illicite : Une dizaine de véhicules de luxe dans les filets de la douane :: CAMEROON D’autres dossiers contentieux sont en voie de clôture par « l’Opération Halte au commerce illicite », notamment l’importation en contrebande de 40 cabines de toilettes publiques.

#HalcomiCentre Les mesures prises par l’administration douanière pour lutter contre le commerce illicite commencent à porter leurs fruits. Les statistiques en termes de redressement et de saisies de marchandises, surtout en ce qui concerne les véhicules, les textiles et les boissons, etc., sont encourageantes depuis le 17 mars 2017, date de lancement de «l’Opération Halte au commerce illicite » Halcomi Centre.

En tout, « ce sont 10 dossiers contentieux qui sont bouclés avec une génération de 06 millions de droits compromis ou éludés et 04 millions FCFA », a communiqué les douanes camerounaises, avant d’ajouter que d’autres dossiers contentieux sont en voie de clôture, notamment l’importation en contrebande de 40 cabines de toilettes publiques, d’une dizaine de véhicules de luxe et de quantités importantes de marchandises diverses.

Depuis son institution, Halcomi Centre a induit de nombreuses saisies, lesquelles sont de nature à augmenter un peu plus avec l’élargissement des contrôles à la détention et à la circulation de certaines marchandises à l’intérieur de la pantière.

« Après les brillants résultats enregistrés par l’Opération Halcomi en 2016 à l’échelle nationale, le directeur général des Douanes a encouragé et recommandé les Secteurs des Douanes de s’approprier la démarche, en mettant sur pied des opérations similaires dans leurs pantières respectives, d’où Halcomi Centre, pour la luttes contre ledans le Secteur des Douanes du Centre », a justifié Blanche Yoh, Commandant des Douanes, coordonnatrice générale de l’Opération.

Placée sous la supervision du Chef de secteur des Douanes du Centre, le commandant Gervais Eric Ndo, Halcomi Centre est organisée autour de cinq points de contrôles douaniers : Essazock, Yaoundé centre-ville, Nkoabang, Mbankomo et Nkometou. Quarante (40) personnels des Douanes, de jour comme de nuit, veillent à ce que les marchandises en circulation ou détenues au niveau de ces points stratégiques de contrôle, sont régulièrement dédouanées.

La lutte contre le commerce illicite poursuit un triple objectif : la mobilisation optimale des recettes douanières ; l’amélioration du climat des affaires ; la protection de l’économie contre les phénomènes de fraude, de contrebande et de contrefaçon. Des objectifs qui s’inscrivent en droite ligne des missions et des stratégies de la Direction générale des Douanes.