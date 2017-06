Cameroun, Industrie touristique : Comment la taxe de séjour plombe l’activité des hôtels :: CAMEROON Face à la presse le 07 juin à Yaoundé, le Syndicat patronal des industries d’hôtellerie et de tourisme (Spith, a dénoncé cet impôt qui selon lui, a été unilatéralement décidé par le gouvernement.Depuis le 1er janvier 2017, la Loi des Finances relative à la taxe de séjour, constitue une véritable menace à la survie du secteur hôtelier. Un secteur d’activités déjà fragilisée par plusieurs facteurs dont les attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du pays.

#ChantalLewat Aussi, les administrateurs des établissements hôteliers, dans une conférence de presse donnée hier dans la capitale, ont-ils vivement demandé la suppression pure et simple de cette taxe qui du reste, varie de 1 000 à 5 000 FCFA par nuitée. « A cause du faible pouvoir d’achat des populations, cette taxe contribue énormément à la baisse de fréquentation de nos hôtels », s’est indignée Chantal Lewat, présidente du Spith. Amers, les membres du Spith n’ont pas hésité à qualifier d’ « escroquerie », cette taxe de séjour sous laquelle ploient les clients des hôtels.

Pour Chantal Lewat, il s’agit d’ « une taxe taxée, une façon pour le ministère des Finances de nous faire payer des taxes sur la taxe de séjour. Le Spith argue alors que l'application de la taxe de séjour, contribue à une baisse vertigineuse des recettes des hôtels. Une dégringolade qui s’élève à moins de 40% du taux de fréquentation. C’est ainsi que Chantal Lewat a affirmé que cette situation, oblige les patrons d’hôtels à baisser leurs tarifs d’hébergement, afin de maintenir la clientèle, et éviter d’envoyer certains employés au chômage.

A la question de si le syndicat a approché le parlement par rapport à cette taxe de séjour dans les hôtels, Chantal Lewat répond : « Nous n’avons pas été approchés par le ministère des Finances, pas même à travers le ministère du Tourisme. Les députés nous ont dit qu’ils n’avaient pas été préparés à ce projet de Loi. Ce dernier, leur avait été remis séance tenante à l’Assemblée nationale ». Dans la même mouvance, le Spith demande que l’Etat retire les agréments aux hôtels insalubres et dangereux.

Promoteur des hôtels Serena à Douala, Samuel Jean Mboum s’interroge sur cette émergence que veut atteindre le Cameroun, sans une considération pour le tourisme. Pour lui, le Cameroun est le seul pays à ne pas investir dans le secteur touristique. Un paradoxe par rapport au Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (Dsce), lequel assigne le pays à un million de touristes internationaux, et six millions de touristes nationaux par a, d’ici 2020.

Il est donc temps que le gouvernement, s’attarde véritablement sur l’industrie touristique, en évitant par des taxes nocives comme la taxe de séjour dans les hôtels, de saper les efforts des investisseurs qui de toute façon, ont consenti beaucoup d’argent dans le domaine du tourisme.