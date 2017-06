   CÔTE D'IVOIRE :: Le Professeur Hubert Oulaye est libre. L'Oeuvre du Pardon et de la Réconciliation du Président Guillaume Soro est en marche! :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: Le Professeur Hubert Oulaye est libre. L'Oeuvre du Pardon et de la Réconciliation du Président Guillaume Soro est en marche! :: COTE D'I Engagé avec le Président Guillaume Soro dans la bataille du Pardon et de la Réconciliation en Côte d'Ivoire, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai de savoir que le Professeur Hubert Oulaye, haut cadre du Front Populaire Ivoirien, recouvre la liberté ce jeudi 8 juin 2017 à Abidjan.

#GuillaumeSoro Cette libération, comme de nombreuses autres qui la précèdent et la suivront, prouvent que la volonté politique de rassemblement et de transcendance pour une Côte d'Ivoire raffermie porte son fruit. Le Chef du Parlement Ivoirien, Guillaume Soro, a donc choisi l'Unique Voie du Succès. Bienvenue à notre Frère le Professeur Hubert Oulaye dans la Cité Républicaine de son pays! Gardons tous le Cap du Pardon et de la Réconciliation fixé par le Leader Générationnel Guillaume Soro.