Cameroun, Rouleau compresseur: LE FILS DE AYAH PAUL ARRÊTÉ :: CAMEROON Alors qu'il attendait dans l'enceinte du Tribunal militaire de Yaoundé la nouvelle comparution des leaders du Consortium Anglophone Musicians, M. Ayah Ayah Abine, fils de l'avocat général de la Cour suprême, le magistrat Paul Ayah Abine, a été mis aux arrêts en compagnie de son cousin Christian Etonong, étudiant à l'Université de Buea, a confirmé une source à la gendarmerie.

#AyahAbine Les raisons de leur arrestation n'ont pas été clairement énoncées. On leur reprocherait d'avoir apporté une camera au tribunal militaire. On les soupçonnerait d'avoir filmé la foule. Fonctionnaire au ministère des sports et diplômé de l'INJS, M. Ayah Ayah Abine, est menacé de fêter son 34ème anniversaire demain vendredi 09 juin 2017 en détention à la gendarmerie.

D'après une source au SED, "son arrestation va beaucoup démoraliser son père, M. Ayah Abine parce qu'il est son homme de main, homme toujours présent. C'est le fils de toutes les tâches, des courses auxcommissions domestiques."

À suivre.