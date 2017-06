Cameroun, Communiqué CCD – FRANCE : RENDEZ-NOUS Mgr Jean Marie Benoit Bala ! :: CAMEROON LA GRANDE FAMILLE CATHOLIQUE À LAQUELLE LE CONSEIL DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA (CCD) ADRESSE SES PROFONDES CONDOLÉANCES A DÉSORMAIS LE CHOIX ENTRE LE REFUS D’OBSÈQUES SOLENNELLES À TOUT CATHOLIQUE AUTEUR D’UN SUICIDE (Cf. Le Droit Canon) OU ALORS MONTER AU CRÉNEAU POUR EXIGER UNE ENQUETE INDÉPENDANTE POUR RETROUVER L’ORIGINE DE LA MORT MYSTÉRIEUSE ET SUSPECTE DU PRÉLAT

#MgrL'évêque La communauté camerounaise à l'intérieur et à l'extérieur, croyante ou non, vient de vivre avec effroi le drame qui s'est déroulé aux alentours d'Ebebda avec la disparition de Mgr Jean Marie Benoit Bala, évêque de Bafia. Les circonstances de sa mort " dans l'eau" interpellent toute la nation vu la cruauté et la barbarie de cette mort.

Selon certains témoignages crédibles, Mgr JMB Bala était un bon pasteur apprécié de ses ouailles et du presbyterium diocésain. On ne lui connaissait pas de difficultés particulières dans ce sens, c'est-à-dire par rapport à son pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale (canon 381-1). Il n'y avait pas péril dans le diocèse de Bafia.

Malheureusement, après le décès du recteur du petit séminaire Saint-André de Bafia dans des conditions non encore élucidées et la disparition de Mgr l'évêque de Bafia, en l'espace de trois semaines, l'on ne peut s'empêcher de se poser des questions.

A l'heure où toute la nation pleure son digne fils, les bourreaux sont-ils encore parmi nous ou ont-ils été éliminés après leur macabre besogne. QUI sont les commanditaires de ces assassinats ciblés du clergé dans notre pays? Pourquoi le mutisme assourdissant du clergé? Pourquoi l'attentisme et l'inaction des pouvoirs publics?

Toutes ces questions méritent la réponse et la réflexion de notre peuple dont l'élite consciente disparaît peu à peu par des assassinats et meurtres ciblés à ciel ouvert. Le Cameroun est-il devenu Haïti sous Duvalier avec les tontons macoutes?

Le CCD exige la vérité de la part du clergé, mais surtout la justice de la part du gouvernement du premier ministre Yang philemon. Le peuple camerounais a soif de vérité et de justice depuis que le déluge de Mvomeka emporte nuitamment ses dignes fils du nord, d'Eseka, de Bamenda, de Buéa, des prêtres etc... En attendant qui sera le prochain?

Nous, le CONSEIL DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA (CCD), demandons que des enquêtes indépendantes et approfondies soient menées afin de faire toute la vérité sur ce drame qui a ému la communauté nationale et internationale. Par le passé il y a eu Mgr Yves Plumey assassiné à Ngaoundéré, l'abbé Mbassi à Yaoundé et le père Engelbert Mveng, les 2 religieuses de Djoum…et bien d’autres. Toutes ses morts suspectes jettent un discrédit sur notre cher pays, quand les résultats des enquêtes ne sont jamais connus. Nous sommes au XXIème siècle, beaucoup de choses ont changé. Le peuple camerounais veut savoir la vérité. La famille catholique veut savoir la vérité.

Cette situation est d’autant plus cruelle que laisser croire à un suicide serait doublement calamiteux pour la mémoire de notre regretté Monseigneur J.M.B BALA. Car évêque de son état, "se souvenant qu'il était tenu par l'obligation de donner l'exemple de la sainteté dans la charité, l'humilité et la simplicité de vie, il s'est appliqué à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme principal dispensateur des mystères de Dieu, il n'a épargné aucun effort pour que les fidèles dont il avait la charge, grandissent en grâce par la célébration sacramentelle et connaissent le mystère pascal et en vivent" (cf. Canon 387).

C'est cet évêque-là, dont on voudrait nous faire croire qu'il s'est suicidé ? Alors que dans l'église catholique, la simple tentative de suicide constitue un empêchement à accéder aux ordres ; " Est irrégulier pour la réception des ordres, celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider" (canon 1041-5).

Quelles conséquences entraîne le suicide dans l'église catholique ? La vie est un don gratuit que l'on reçoit de Dieu selon la morale enseignée par l'église. Nul n'a le droit de la supprimer. C'est ce qu'a toujours enseigné Mgr l'évêque de Bafia comme tous ses pairs. Se suicider c'est donc rejeter le don absolu de la vie, c'est rejeter l'amour de Dieu, c'est refuser qu'après notre vie il y a une autre que Dieu nous propose dans son infinie amour. C'est pour cette raison que pendant longtemps l'église catholique a toujours refusé la sépulture chrétienne aux suicidés, pour marquer une réprobation sociale et spirituelle de cet acte. Mgr l'évêque le savait, les fidèles chrétiens du diocèse de Bafia et la fratrie de Monseigneur JMB Bala aussi.

Face à un dilemme aussi effroyable, à l’Église Catholique Cameroun de s’en laver les mains tout en assumant enfin ses responsabilités ; à savoir faire rétablir LA VÉRITÉ !

Pour le CCD

Le Président Robert WAFFO WANTO

Le SG Charles Lebelge JOMBI

Le Trésorier Administrateur KINGUE KWATE Henri (Ancien de l’église)