Cameroun: Liberté conditionnelle refusée aux leaders anglophones :: CAMEROON Le tribunal militaire de Yaoundé a rejeté ce mercredi la demande de mise en liberté provisoire de Me Felix Agbor-Balla Nkongho, l’enseignant d’université Neba Fontem Aforteka'a et l’animateur de radio Mancho Bibixy, arrêtées en fin 2016 dans le cadre de revendications sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

#DuniversitéNebaFontem Le commissaire du gouvernement qui avait dit le 24 mai dernier ne pas avoir d'objection quant à ce que ces leaders, qui disposent des garanties de représentation, soient libérés comme le demandait leur défense et mis sous contrôle judiciaire est revenu sur cet avis, estimant que les infractions reprochées aux accusés ne rentrent pas dans la catégorie de celles donnant lieu à la liberté conditionnelle

Le procès s'ouvrira au fond le 29 juin prochain, date à laquelle plusieurs autres personnes, poursuivies pour les mêmes faits, devraient également être présentées à la barre