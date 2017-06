Cameroun, AFFAIRE JEAN MARIE BALLA: Ce que pensent les partis politiques :: CAMEROON Pendant que l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances du décès de l’évêque, hommes politiques, leaders d’opinions et membres de la société civile se prononcent sur cette tragédie.

#Jean-MarieBenoîtBalla Pour le Collectif des organisations démocratiques et patriotiques de la Diaspora camerounaise, « le décès de Mgr Jean-Marie Benoît Balla tout comme plusieurs autres décès non élucidés et classés aux calendes grecques des enquêtes au Cameroun, montre l’effondrement des valeurs. Une traduction structurelle du mépris pour la vie et la dignité humaine. ».

L’organisation que dirige Elie Kadji, très critique vis-à-vis des autorités de Yaoundé, dans une réaction publiée à Bruxelles le 03 juin 2017 estime que « le Cameroun est en train de plonger dans une insécurité globale » avant de faire un constat selon lequel « les Camerounais meurent sur les routes, dans les hôpitaux, meurent de chagrin, de pauvreté, des agressions des brigands, des agressions policières et cela n’émeut personne ».

Dans la classe politique camerounaise l?on préfère plutôt la réserve.

L’Alliance des forces progressistes (Afp) trouve plutôt « préoccupant...Insoutenable... Douloureux!!! ».C’est l’intitulé d’un post disponible sur la page facebook de la présidente de cette formation politique Alice Sadio. La responsable du parti des hommes intègres interpellent par la suite « l'Église et L'Etat du Cameroun » afin que chacun prennent ses responsabilités ». Car pour elle « personne n'est plus à l’abri de rien. ».

Le parti des martyrs n’est pas en reste. L’Union des populations du Cameroun (Upc) par la voix du député Robert Bapooh Lipot dénonce l’instrumentalisation de cette affaire par la manipulation entretenue dans les réseaux sociaux.

Dans un communiqué rendu public en fin de semaine dernière et parvenu à notre rédaction, le député de la nation invite les uns et les autres à plus de « responsabilité devant cette tragédie tout en appelant à la vigilance et au soutien des populations à l’endroit du gouvernement et des forces de sécurité.. ». Sans doute fait-il allusion aux tshirts qui font le buzz sur la toile et tous les autres commentaires que charrie ce drame qui a plongé dans l’émoi, la communauté catholique.

Comme c’est le cas avec l’expression « je suis dans l’eau » retrouvé sur un papier à entête du diocèse de Bafia et retrouvé dans son véhicule, aujourd’hui retournée dans tous les sens. Ce qui par conséquent dilue la douleur et l’amertume que ressentent les ouailles.

