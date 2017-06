MONDE ENTIER :: Deux promesses, deux statuts :: WORLD Si vous voulez réellement comprendre le mystère caché de la bonne nouvelle sans être manipulé, je vous invite vivement à lire cet article. Nous vivons dans l’ère du « tout et tout de suite » : - Perdre 10-15 kilos en en 5 jours; - Devenir riche en 3 jours et sans effort; - Se débarrasser d’une mauvaise habitude en 5 minutes; - Trouver le sens de sa vie en 20 minutes Etc.

#Truc» Lorsqu'un nouvel leader religieux, politique ou un homme d'affaires veut avoir une chance de réussir assez rapidement dans ses entreprises lugubres, il n’a pas d'autres choix : Faire des promesses rapides et efficaces à ses suiveurs, tout en minimisant l’effort ou en tous cas, c’est ainsi qu’il doit les vendre pour arriver à ses fins quel qu’en soit le prix à payer.

D’abord, il est important de donner la définition du mot SUIVEUR: une personne qui, sans esprit critique ( comme un mouton), suit l'exemple de quelqu'un ou la mode, selon le dictionnaire Larousse.

C’est ainsi que certaines élites, connectées à la sphère invisible enténébrée bâtissent les institutions sur lesquelles le système des nations est fondé. C’est également cette élite qui donne de grandes orientations, prend les décisions politiques et économiques et qui signe des accords de coopérations etc, et ce, depuis qu’existe l’histoire de l’humanité.

Ôtez donc à l’élite religieuse ses brebis, aux politiciens le peuple abruti, à la bourgeoisie ses employés, vous n’aurez qu’une histoire squelettique à peine rationnelle. Le fait est que: les peuples non connectés à l’intelligence créatrice recherchent sans cesse des repères et un leader.

Pour ces leaders d'un autre genre, il faut faire des promesses, usant un discours percutant où ils expliquent comment leur technique a changé la vie de millions de personnes et comment elle fera de même pour ceux qui l'écoutent… L’exemple qui me vient le plus vite à l’esprit est celui des Faymen (escrocs professionnels) qui vous promettent de quadrupler le montant de mise en 24h; les Pasteur qui promettent mariages et belle vie ou encore les politiciens qui promettent de construire des écoles avec notre propre argent….

Selon le développement personnel, tout peut être surmonté facilement si l’on a le « truc ». Le « truc », c’est la méthode de l’auteur (vendu souvent très cher) qui vous permettra de résoudre votre problème facilement et rapidement (voir la fausse promesse n°1).

Ton problème aurait pu être résolu rapidement ( certes, tous les problèmes peuvent être résolus). Mais dans ton cas il y a toujours un « truc », ou un « hack ». ( Fausse promesse numéro 2)

Franchement !!! si nous avons acheté la Bible un jour, c'est parce que nous étions déjà convaincu de sa puissance. Pourquoi donc suivre un leaders à la conscience douteuse et lui

donner ses biens et surtout notre énergie, puisque c’est notre bien le plus précieux…. Ce qui est pathétique c'est que la majorité de ces gens vous décrirons le bonheur et la richesse comme un état statique, standardisé et formel pour tout le monde. Étant donné que la plupart d’entre eux sont des leaders enténébrés, leur définition du bonheur ressemble étrangement à la vie des rois fainéants : -Être Beau et riche. - Avoir de belles voitures; - Un travail passionnant ou

- Attendre voir les anges descendre du ciel pour nous servir.

Ces endormeurs vous donneront alors une liste des pratiques plus ou moins efficaces, d’exercices, de routines ou de techniques ou encore des potions magiques pour atteindre cette vie « parfaite ». Tant que vous n’utilisez pas ma technique secrète, vous n’y arriverez jamais. Disent-ils à leurs clients…

Mais au fond, c'est du vampirisme...

Bien sûr que posséder les choses matérielles n'est pas une mauvaise chose, car je ne fais pas l'apologie de la pauvreté matérielle.

Mais le mystère est que celui qui cherche avec passion ces choses c'est aussi parce qu’il les aurait perdu en conscience. Mais celui qui cherche plutôt la conscience du riche aura sûrement l'opportunité de partager la richesse aux pauvres.

Car des ténèbres à la lumière, la richesse est dissimulée dans la sagesse et la sagesse est dans les mots et les mots portent en elles une conscience. Que dirais-je ? l'opportunité est là, à nous de la saisir.

Cependant, il existe une vérité comme un mode de vie idéal, loin des fausses promesses. Par la grâce du seul et unique vrai Dieu, on commence à voir l’émergence des leaders marqués par la conscience pure, qui rejettent ce mode de vie standardisé. Comme aspirant leaders, je crois mois aussi aux miracles. Je me suis intéressé à cette technique il y a maintenant plusieurs années. En effet, il est possible de lâcher prise et ce même dans la douleur.

Je crois également que le lâcher prise communique avec une conscience supérieure. Je suis conscient que cela demande tout de même une intervention divine, des efforts personnels et beaucoup d'humilité. Je vois de plus en plus de techniques de manipulation qui promettent de doubler, tripler voire quadrupler son développement personnel Je suis extrêmement prudent. Car, si le “chrétien” est l'héritier du Dieu Créateur, alors le testament est écrit en son nom. Il est donc anormale, voir même paradoxale de lui promettre ce dont il possède déjà et ce, légalement.

En revanche il me paraît plus logique que se soit l'héritier qui fasse des promesses à un immigrant.

Mais la question est donc la suivante : quel est mon statut? Immigrant ou Héritier

Jésus Christ est le modèle d'homme parfait.