Cameroun :: Journée mondiale de l’environnement (JME) : Le Cedl invite à se rapprocher de la nature sans la détruire :: CAMEROON Le Cercle d’éducation et de développement local (Cedl), par sa coordonnatrice nationale, Alice Ngah Ateba, a fait cette exhortation le 05 juin 2017 à Obala (département de la Lekié, région du Centre), lors de la célébration de la Jme.

#AliceNgahAteba Hier 05 juin, a eu lieu la célébration de la Jme. Celle-ci, avait pour thème : « Rapprocher les gens de la nature dans les villes, les campagnes et l’équateur ». Une occasion pour le Cedl de clôturer sa semaine d’activités dénommée « Semaine verte ». Pour Alice Ngah Ateba la coordonnatrice nationale de cette Association qui travaille à la préservation de l’environnement et au développement local, il est question pour tous, de se rapprocher de la nature sans la détruire. « Lorsque des gens se livrent à la chasse des écureuils et des taupes, recourent à des pesticides, c’est la vie qui est ainsi détruite », dixit Alice Ngah Ateba.

Président d’honneur du Cedl, le sénateur Jean Marie Mama, dans les causes de la dégradation de la nature, a tancé la déforestation sauvage, les feux de brousse, la disparition progressive des espèces animales et fauniques, les emballages plastiques qui selon lui, sont jetés partout. Le sénateur, a cependant demandé au Cedl lors de sa prochaine Assemblée générale, de faire le bilan de ses activités, et de définir clairement les perspectives. « Les gens oublient qu’avec des feux de brousse, ils détruisent les fourmis, les chenilles, les insectes, les animaux et autres substances nécessaires à la fertilité du sol », s’indignera à son tour en langue locale (Eton), le patriarche Casimir Ndjodo, l’un des promoteurs du Cedl dont l’originalité consiste aussi vulgariser les bonnes pratiques environnementales en langues nationales, afin de contourner la barrière linguistique que constitue le français et l’anglais.

Présidée par Herman Assiga Ebana le sous-préfet d’Obala, la cérémonie agrémentée de temps en temps par des intermèdes artistiques d’Atango d’Emanandjama, et de Thierry Lami, a consacré l’installation de Dieudonné Eloundou comme président du Cedl pour l’arrondissement d’Obala. Une séquence qui va s’achever par le planting symbolique des arbres par le sous-préfet, le sénateur Jean Marie Mama, ainsi que des hauts cadres du Cedl.

Rendu à ce jour, le Cedl, a déjà entre autres, procédé au reboisant de deux arrondissements par département, dans l’ensemble du territoire national. Une initiative qui à en croire le dossier de presse remis aux Hommes de média hier, culmine à 20. 000 plants d’arbres. Pour cette 45ème Jme, le Cedl, avons-nous appris, 2500 arbres seront plantés dans différentes localités urbaines du pays, dont 250 pour la ville d’Obala.

Bon vent au Cedl à qui le sous-préfet de céans, a adressé ses félicitations, pour son œuvre complémentaire à la politique environnementale du gouvernement qui croit à une émergence avec une nature saine pour tous.