Cameroun :: Jeûne du Ramadan : La mairie de Yaoundé 5 offre des denrées alimentaires aux musulmans :: CAMEROON 86 sacs de riz de 50 kg, 60 cartons de sucre, et 60 cartons d’huile végétale raffinée, ont été remis le 06 juin 2017 à la communauté musulmane du 5ème Arrondissement de la capitale.

#ClaudineNgono Le 11ème jour du jeûne du Ramadan aura été un grand jour de joie pour les musulmans de Yaoundé 5. Sous l’impulsion d’Yvette Claudine Ngono, maire de la commune de cet arrondissement, femme au cœur d’agneau et à la main de soie, les Mahométans, ont désormais de quoi soutenir leur jeûne de Ramadan. Pour cette 3ème édition de remise de denrées alimentaires aux musulmans de sa commune, Yvette Claudine Ngono est encore montée en puissance : 86 sacs de riz de 50 kg, 60 cartons d’huile végétale raffinée, et 60 kg de sucre. Et cerise sur le gâteau, des pagnes de six yards estampillés « Mairie de Yaoundé 5 », offerts aux femmes des imans des 19 mosquées de céans.

« Notre pays le Cameroun, est une République laïque. Mais notre laïcité, ne nous empêche pas de marquer notre solidarité, notre respect et une profonde considération vis-à-vis des autres religions », a déclaré, la maire de Yaoundé 5, au cours d’une cérémonie présidée par Mamadi Mahamat le sous-préfet du 5ème Arrondissement de la capitale. Pour l’Iman Modibo de la grande mosquée d’Essos, le geste d’, est une preuve de sa volonté à travailler sans relâche à la consolidation du vivre ensemble, et de l’intégration de tous les citoyens, quelle que soit leur religion.

Représentant du pouvoir central, pour le sous-préfet de céans, l’initiative louable de l’exécutif municipal de Yaoundé 5, met en relief le multiculturalisme qui selon lui, est dans l’air du temps. « Je vous exhorte à aller de l’avant dans ces initiatives louables. La mairie a alors la mission de souder les populations. Et en tant que démembrement de l’Etat, elle contribue à la cohésion sociale », dira Mamadi Mahamat.

C’est ainsi qu’avec une joie exaltée, la communauté musulmane de Yaoundé 5, a dit toute sa reconnaissance à Yvette Claudine Ngono dont le cœur d’agneau, fait l’unanimité parmi les populations de sa commune. Et toutes manifestement, ne sont pas prêtes à se séparer de leur maire devenue une vraie Mère pour elles, avec des bourses scolaires, la formation à l’entrepreneuriat, le secours aux couches sociales défavorisées.