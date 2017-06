Cameroun,Ambazonia Tv: Les sécessionnistes ont leur chaîne de télé :: CAMEROON Nord-Ouest: Des mesures de rétorsion initiées par les autorités contre une chaîne de télévision qui fait de la propagande sécessionniste. Depuis pratiquement un mois, les téléspectateurs de la petite ville de Ndop, dans le Ngoketunjia, région du Nord-Ouest, n’ont pas d’images.

#RéseauxSociaux Le 8 mai 2017 en effet, Valeri Norbert Kuela, le préfet de ce département, a apposé des scellés sur la base technique du principal câblo-opérateur de la ville, sis à Church Street, derrière le marché. Les autorités reprochent à M. Philip, plus connu comme Alhadji Electronics et son technicien, le prénommé Louis, d’avoir profité d’une coupure d’électricité durant le week-end pour injecter la « Southern Cameroon Broadcasting Corporation » (Scbc) dans le bouquet proposé à leurs abonnés.

Cette chaîne de télévision diffuse, selon les officiels, les messages du Southern Cameroon National Congress (Scnc), la propagande sécessionniste, lance les mots d’ordre et invite les populations à les observer. L’alerte est venue de Bamenda, parce qu’en une journée seulement, elle a conquis les foyers qui n’ont pas manqué de passer la « bonne nouvelle » à des connaissances un peu partout où elles pouvaient se trouver.

Interpellés depuis lors, les deux présumés relais des sécessionnistes n’ont pas été revus à Ndop. De sources dignes de foi, le promoteur de « A and B Cable Distribution Network » et son employé ont été mis pour exploitation à la disposition de la « police de Bamenda ». Non sans avoir expliqué leur mode opératoire. L’on sait désormais que la Scbc est captée en installation libre sur la fréquence KU-Intelsat

Loin de décourager, l’interpellation des deux opérateurs a plutôt décuplé l’intérêt des téléspectateurs. Depuis lors, les autres techniciens en électronique de la ville sont sollicités pour aider à capter via les cuvettes privées, cette chaîne qui doit émettre, au nom de la liberté d’expression. Ils disent tous avoir refusé de le faire mais des inquiétudes subsistent. « On ne peut pas visiter les maisons des particuliers pour vérifier si les gens ne voient pas cette chaîne particulière », s’excuse un officiel. On imagine l’embarras de Manfred Likine Mbua, le jeune délégué départemental de la Communication pour le Ngoketunjia, qui mène depuis lors une campagne de découragement sur Stone Fm (94.7) en cachant le nom de la télévision incriminée.

