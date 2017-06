GUINÉE :: Guinée – Promesse politique non tenue: « Tablette, tablette, tablette » scandent les étudiants. (Vidéo) :: GUINEA La première édition du forum de l’étudiant de Guinée (FEG) qui s´est déroulée les 1,2 et 3 juin 2017 derniers, au palais du peuple á Conakry a été marquée, á l´ouverture, par des échanges très vifs entre le président de la république Alpha Condé et ses jeunes compatriotes étudiants. A l´arrivée de ce dernier, les étudiants scandaient « Tablette, tablette, tablette ».

#AlphaCondé Placé sous le thème « Découvrir la richesse des formations universitaires pour un meilleur choix de son parcours », la première édition du forum de l’étudiant de Guinée dont l´objectif principal était de mettre en rapport étudiants, futurs bacheliers avec plusieurs institutions d’enseignement supérieur et les acteurs de la formation afin d’obtenir des informations sur les programmes, les conditions d’admission et d’orientation, les cursus, les diplômes proposés et les débouchées, s´est certes bien déroulée, mais un fait bien curieux est venu se greffer à l´ouverture des travaux le 1er juin 2017.

« Tablette, tablette, tablette »

Les milliers d´étudiants guinéens invités au forum ont tenu à rappeler á leur président de la république sa promesse électorale "un étudiant, une tablette" non tenue jusqu´ici. Devant un parterre d´autres invités éberlués, au rang desquels ministres, diplomates, chercheurs, universitaires et élèves les étudiants, ils ont scandé « Tablette, tablette, tablette ».

Dans sa farouche réplique faite d´insultes et de mépris, le président Alpha Condé rappelle d´abord, que sa promesse "politique" n´est pas un droit et d´ailleurs même, qu´il la suspend, comme si elle avait même commencé. Mais oubliant que la promesse, même politique, est une dette, l´actuel président de l´Union africaine s´est plutôt déchaîné sur des étudiants, non demandeurs. « Vous êtes indignes de l’histoire panafricaine, vous avez présenté un visage honteux à nos étrangers. Apprenez à être corrects, quand des étrangers viennent. Ceux qui ont crié sont mal élevés et mal éduqués ", vociféra-t-il à en direction de ces derniers bien amusés.

Au total, près de 20 minutes d´une ambiance électrique, dans une salle du palais du peuple plein comme un œuf. Le divorce entre le président Alpha Condé et ses jeunes compatriotes étudiants était ainsi consommé.