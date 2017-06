Cameroun:SOLEZA annonce la campagne de promotion de son soin beauté l’Eau Micellaire :: CAMEROON La marque de cosmétiques SOLEZA a développé ‘L’Eau Micellaire’, un soin nettoyant et démaquillant nouvelle génération pour le visage et les yeux

#LaMarque Une formule innovante

Formulée sans savon, sans paraben et sans parfum, l’Eau Micellaire SOLEZA permet un nettoyage en douceur. Les micelles qu’elle contient capturent et éliminent les impuretés du visage (sébum, pollution, maquillage) sans agresser la peau. Une formule innovante qui convient à tous les types de peau.

La marque souhaite faire découvrir son produit star à travers une large campagne de promotion. Un spot publicitaireprésentant l’Eau Micellaire sera diffusé dès le mois de Juinsur les chaînes de télévision du Cameroun. Le spot est déjà disponible sur le Web via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.) et sur la chaîne Youtube SOLEZA

Dans les supermarchés du Cameroun.

Une campagne d’affichages grand format sera également déployée dans les villes de Douala et de Yaoundé à compter du 17 Juin. La campagne se poursuivra dans d’autres pays du continent tels la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana ou encore le Nigeria. La marque SOLEZA qui avait déjà rencontré un franc succès lors de sa participation au salon Promote 2017 à Yaoundé espère ainsi faire connaître son produit phare à un plus large public et fidéliser sa clientèle déjà existante. Les produits SOLEZA sont vendus dans les supermarchés de Yaoundé, Douala, Limbe, Buea et Kribi ainsi que dans certaines pharmacies.

La marque de cosmétiques SOLEZA

‘Laissez Parler Vos Sens avec les cosmétiques SOLEZA’. Des soins beauté innovants et de qualité aux senteurs & textures riches en émotions La marque SOLEZA créée en 2016 innove dans le choix des formules, des parfums et des textures de sa gamme de produits cosmétiques, et favorise les ingrédients naturels au maximum. Facebook: www.facebook.com/soleza.cosmetiques Instagram: @solezacosmetics Contact / Cameroun: XXXXX