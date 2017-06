L’agro-industrie comme acteur essentiel dans le développement du Cameroun :: CAMEROON C’est le thème de la deuxième rencontre du club Afrique développement Cameroun qui a eu lieu du 1er au 3 juin à Douala. A l’initiative de SCB Cameroun, les operateurs économiques du Cameroun, de la zone Cemac, Uemoa et du Maghreb ont échangés sur l’agro-industrie comme acteur de développement du Cameroun.

#ClubAfriqueDéveloppement L’agro-industrie comme levier de la croissance de l’économie en Afrique

Pour le ministre du commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana qui a ouvert les travaux, cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de la conférence internationale économique de Yaoundé. Espace de rencontres et de mise en relations, le club Afrique développement s’inscrit dans cette dynamique. Il se veut une fenêtre ouverte sur le continent Africain. Une initiative qui contribuera à coup sur à la transformation structurelle des ’économies pour faire de l’Afrique une « zone de libre échange continentale » De fait et pour Mohamed Serouis « conscient de la place qu’occupe l’agro-industrie dans le développement du Cameroun, et compte tenu des attentes des acteurs économiques et de la filière en général la thématique centrale retenue pour la rencontre est « Agro-industrie, potentiel et contribution à la croissance économique » Le Directeur général de SCB Cameroun hôte de la rencontre a appelé à des échanges fructueuses sur l’agro-industrie de la croissance des économies du continent.

Le secteur agricole comme pilier

A l’évidence, le continent Africain reste un réservoir de toutes les opportunités pour les investissements diverses. Et, l’agro-industrie reste le secteur qui pourra tirer l’économie vers le haut. Pour Christophe Eken, président de la chambre du commerce, de l’industrie et des mines du Cameroun, on doit désormais sortir des stéréotypes tels que le concept de « the dark continent » longtemps collé à l’Afrique. Le secteur agricole reste le levier de l’industrialisation. Il faut davantage invertir dans les zones rurales, adapter pour moderniser les méthodes d’agriculture, conditions nécessaires pour augmenter le taux de croissance des économies. Pour nourrir ce grand marché Africain et à l’instar de la Chine qui, il n y a pas longtemps était au même niveau que l’Afrique, il faut développer l’industrie agro-alimentaire. Au cours des échanges, les participants, pour l’essentiel desont martelé « nous devons migrer de l’agriculture de subsistance à l’agriculture de marché » et puis surtout, l’agriculture doit cesser d’être la parent pauvre de nos politiques gouvernementales : ce que les autres ont fait ailleurs, on peut faire en Afrique.

Club Afrique Développement, un espace privilégié.

Depuis son lancement en 2010 par le groupe Attijariwafa Bank, le forum international Afrique Développement passe pour devenir un des principaux interlocuteurs dans les questions de développement de l’économie Africaine. Ouvert à tous les operateurs économiques du continent, il est un espace privilégié d’échanges pour la croissance des économies. Pour Mohamed El Kettani, president Directeur General du groupe Attijariwafa Bank « Dans cet univers en proie au changement constant et accéléré, notre continent a également changé. Sa forte croissance économique et démographique, ses ressources naturelles et agricoles, sa classe émergente de nouveaux consommateurs en font certes de plus en plus un relais de croissance pour les investisseurs internationaux, voire même « la nouvelle frontière ». Mais l’Afrique a changé car elle sort des schémas du passé pour entrer dans une dynamique de transformation profonde »