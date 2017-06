ETOUDI-Elysée : Macron annoncé au Cameroun :: CAMEROON Spéculations de journalistes à l’issue d’une audience que le président camerounais a accordée à Gilles Thibault, ambassadeur français accrédité au Cameroun. D’autres faits d’actualité ont également été abordés.

#EmmanuelMacron C’est en réponse aux questions des journalistes présents à l’entrée du Palais d’Etoudi que Gilles Thibault fait le point du contenu des échanges avec le président camerounais. L’ambassadeur, à propos de la venue du nouveau chef d?Etat français au Cameroun tranche : « cette rencontre aura forcément lieu» mais continue-t-il « tout dépendra des agendas des deux présidents ».

Voilà qui est désormais clair dans les esprits des uns et des autres qui se demandaient à quand ce tête à tête entre les présidents. Il va falloir attendre la fin des législatives et le prochain remaniement en France pour espérer voir Emmanuel Macron au Cameroun. Inquiétudes En tout cas rien n’est moins sûr. Toujours est-il que cette nouvelle ère ouvre des perspectives qu’il va falloir scruter au millimètre près.

Emmanuel Macron ayant peut être choisi d’avancer avec des leaders qui partagent la même vision que lui et d’un certain âge. Puisqu’après sa prestation de serment et un tour en Allemagne, le jeune président a effectué un voyage à Gao au Mali où un contingent de l’armée française est fortement impliqué contre les djihadistes. Occasion aussi pour lui de demande aux chefs d’Etat du Mali et d e l’Algérie de mettre rapidement en vigueur les accords d’Alger sur le problème malien.