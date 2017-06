Total Cameroun a un nouveau carburant :: CAMEROON Total excellium a été présenté hier lundi à la presse par le Directeur général Imran Barry, en présence de ses collaborateurs à Douala. De cette présentation, l'on retiendra que total excellium est un carburant qui nettoie le moteur. C'est une gamme de carburant très économique.Tout moteur qui fonctionne s'encrasse, alors total excellium est un carburant additif qui a trois type de produits qui permet au moteur de réduire son encrassement à 93%. Il agit aussi bien sur les moteur ancienne génération que les moteurs nouvelles génération. Les actions de total excellium peuvent se percevoir à partir du troisième service de la consommation habituelle. 4% d'économie par rapport aux véhicules récents. L'objectif de Total Cameroun est de desservir d'ici décembre 2017 toutes les villes du pays.

#TotalCameroun Excellium est une identité du groupe total qui ne sera disponible que dans les stations totale. Son ambition est de rester leader dans le marché c'est pourquoi, il a choisi de se démarquer des autres en mettant un nouveau produit à la disposition de sa clientèle. A en croire le Directeur général de total Cameroun Imran Barry ce nouveau carburant moins polluant, plus économique et plus propre. Dans son speatch de circonstance, le Dg à salué l'administration camerounaise qui ne lui a pas compliqué la tâche dans le processus d'obtention des documents relatifs à son nouveau produit, total excellium. En rappel excellium n'est pas un saut vers l'inconnu, puisqu'il il existe ailleurs, pour le Dg il est important que le Cameroun s'arrime à la modernité. L'enjeu de total Cameroun est de positionner comme le meilleur dans ce secteur d'activité.

De cette rencontre avec les responsables de Total Cameroun, les professionnels de la communication ont été édifié sur les enjeux financiers de la multinationale. Pour justifier la qualité de son produit, Imran Barry a rappelé sa principale mis:sion au Cameroun, celle de préserver l'image de marque du groupe Total. " Nos produits sont de qualité, soyez sans inquiétude. " a déclaré le Dg. "La plus part de nos dividendes restent au Cameroun, on rêve de faire des stations services ce que la poste était auparavant". L'investissement global de Total Cameroun est de 12 milliards Parlant d'excellium c'est une gamme de carburant additivité qui permet nettoyer le moteur, d'économiser , il est actuellement disponible dans 104 stations sur 180 que compte le réseau Total Cameroun. "Notre ambition c'est de tirer le marché vers le haut," a indiqué Imrane Barry.

Pour cet exercice face à la presse, le directeur général de Total Cameroun était accompagné par le chef de projet excellium, M. Jabea, ils sont tous deux revenus sur les spécificités et l'incidence sur le coût de consommation. Bon à savoir, le directeur général de Total Cameroun, Imrane Barry totalise 21 ans de service, il a tour à tour été en Afrique de l'ouest, en Afrique de l'est plus précisément en Ouganda, avant de déposer ses valises au Cameroun.