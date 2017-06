SUISSE-CAMEROUN-DIASPORA: DJ JIOVANY FÊTERA LE 10 JUIN 2017 A ZURICH EN SUISSE SES 10 ANS DE CARRIÈRE SUR LES PLATINES :: SWITZERLAND Alors qu'il n'est qu'un simple passionné de la musique, il se trouve par hasard au bon endroit, au bon moment et sur un concours de circonstance, DJ Jiovany commence à mixer dans une boite de nuit en Angleterre. Ayant effectuer le tour des grandes capitales Européenne, il décide de poser ses valises en Suisse où il vit dorénavant, et c'est ce samedi 10 Juin2017, qu'il présentera à ses proches, le fruit de son expérience, la résultante de ses 10 ans de travail et enfin 10 années de marche avec une platine à la main.

#GrandesCapitalesEuropéenne Consty EKA, Henri DIKONGUE et bien d'autres grands noms de la culture Camerounaise et Africaine sont annoncés. A samedi prochain du côté de Zurich pour le grand show.

Info et Réservation: +41762373360