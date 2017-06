CAMEROUN :: Académie nationale de football : Au travail ! :: CAMEROON Issa Hayatou, Enow Ngachu et Jules Eloy Mindjeme ont été installés dans leurs fonctions hier à Yaoundé par le ministre des Sports et de l’Education physique.

#JulesEloyMindjeme Il n’y a plus de temps à perdre pour la première équipe dirigeante de l’Académie nationale de football (ANAFOOT). Issa Hayatou, Enow Ngachu et Jules Eloy Mindjeme ont été officiellement installés dans leurs fonctions hier à Yaoundé par le ministre des Sports et de l’Education physique (MINSEP), Bidoung Mkpatt.

Il sont respectivement président du conseil d’administration, directeur général et directeur général-adjoint de cette jeune structure chargée de l’initiation et de l’encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau. La cérémonie protocolaire et les réjouissances à peine terminées, le trio s’est rendu dans ses bureaux temporaires.

L’ANAFOOT, pour un début, sera basée au deuxième étage du bâtiment administratif du stade Omnisports de Yaoundé. Les bureaux aménagés n’attendent plus que leurs locataires. Car le temps presse. Il faut rapidement rendre opérationnelle la jeune structure. Voilà pourquoi le MINSEP a prescrit la mise à disposition d’un personnel d’appoint à l’ANAFOOT pour appuyer les activités de démarrage. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a également été saisi pour trouver un bâtiment adéquat devant servir de siège à l’académie.

La feuille de route des nouveaux dirigeants est claire. « Vous devez agir vite et bien afin que la mise en place de l’ANAFOOT par le chef de l’Etat ne soit pas considérée comme un simple effet d’annonce », a déclaré le MINSEP. Pour Bidoung Mkaptt, Issa Hayatou, Enow Ngachu et Jules Eloy Mindjeme doivent s’engager à la mise en œuvre de leurs missions afin de permettre la réalisation de meilleures performances sportives du Cameroun.

Entre autres attributions, l’ANAFOOT va s’occuper de la formation initiale et continue des formateurs à l’enseignement théorique et à la pratique élaborée du football ; du développement de l’expertise nationale dans les métiers du football ; de la recherche fondamentale et appliquée liée aux métiers du football. « L’ANAFOOT devra être le moule privilégié de formation qui confèrera aux Camerounais, plus d’organisation ef

ficiente dans le travail », a précisé le MINSEP. Fini donc le temps de l’improvisation et de l’amateurisme dans la formation des footballeurs camerounais. Une ère nouvelle pour le football jeunes a débuté hier .