   Cameroun,"Négligence médicale !!! Un autre mort de plus à Foumban. :: CAMEROON

Négligence médicale !!! Un autre mort de plus à Foumban. Un étudiant de 22 ans de l'Institut des Beaux-Arts de Foumban est décédé ce dimanche à cause de la négligences médical.



Kevin est arrivé en vie a l'hôpital de district de Foumban après avoir été foudroyé. arrivé aux urgences, au lieu l'administrer les premières soins, l'infirmierière a demandé 100f pour la seringue et a passé sont temps à prendre les grands aires en plus le médecin de garde était absent et 40min après #kevin était mort sans qu'on ne l'administre aucun soins.

#GrandsAires Quand aux autorités présentes, elles ont consigné dans le PV que kevin est mort avant d'entrer dans le salle d'urgence. .. D'après nos sources ce comportement du personnel médical est monnaie courante dans cet hôpital.