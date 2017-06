Comment Nestlé contribue à protéger l’environnement au Cameroun :: CAMEROON Soutenir une consommation durable et préserver les ressources pour les générations futures constituent sont essentiel pour améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain en Afrique Centrale et de l’Ouest et dans le monde entier.

#ChangementClimatique En tant que la plus grande entreprise mondiale opérant dans le domaine de la Nutrition, la santé, et la bien être, nous cherchons à réduire l’utilisation de l’eau dans tous nos secteurs, à utiliser des ressources durables et renouvelables et à nous efforcer d’atteindre notre objectif de zéro déchet d’ici 2030, en ligne avec les Objectifs des Nations Unies pour le Développement Durable (ODDs).

Nous atteindrons cet objectif en concentrant nos efforts dans trois domaines, qui sont la protection de l’eau, agir sur le changement climatique et protéger l’environnement. Nous sommes très fiers de nos employés qui travaillent pour s’assurer que ces engagements soient atteints.

Notre travail fait partie de nos trois ambitions à atteindre d’ici 2030 et soutient nos 42 engagements, qui ont été récemment annoncés dans le nouveau rapport intitulé « Nestlé et la société : création de valeur partagée et respect nos engagements 2016 ».

Journée de l’environnement

Nos efforts pour réaliser ces engagements en Afrique Centrale et de l’Ouest, et au Cameroun, soulignent également l’importance de la Journée mondiale de l’environnement le 5 juin, qui a pour ambition de mettre en valeur les actions positives prises en faveur de l’environnement partout dans le monde. Le thème de cette année, « Rapprocher les gens à la nature », nous encourage tous à « répondre à l’appel lancé pour la protection de la terre que nous partageons ».

Combattre le changement climatique

Pour protéger la planète, nous nous sommes engagés à être des leaders en matière de changement climatique afin d’aider à réduire les émissions le long de notre chaîne de valeur, à renforcer notre chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à aider les agriculteurs avec qui nous travaillons à être plus résistants aux changements climatiques.

Nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 29% par tonne de produit depuis 2010 dans la région. Par exemple, à notre usine de Douala, nous avons investi 1,7 milliards dans l’installation d’un système de climatisation à l’ammoniaque, qui ne rejette pas de gaz à effet de serre.

Nous faisons des progrès en nous adaptant au changement climatique en utilisant notre expertise scientifique et nos ressources pour améliorer la résistance des cultures.

Le Centre de Recherche et de Développement (R&D) situé à Abidjan en Côte d’Ivoire travaille en collaboration avec le Centre R&D de Tours, en France, ainsi qu’avec d’autres instituts de recherche, dans le cadre du Nescafé Plan et du Nestlé Cocoa Plan pour produire des variétés de cacao et de plantules de café résistantes à la sécheresse, qui sont moins vulnérables aux maladies et produisent de meilleurs rendements

Traiter les eaux usées

Nous nous efforçons de traiter l’eau que nous rejetons de manière efficace et responsable tout en répondant aux exigences strictes de qualité pour reverser l’eau dans l’environnement.

Sur notre site de Douala, nous avons installé le système de traitement biologique Oxycon et le traitement des effluents afin de filtrer les eaux usées de nos opérations. Cela garantit que seules les eaux propres retournent dans l’environnement et ne nécessitent qu’une demande chimique en oxygène minime. Nous utilisons cette eau pour arroser nos espaces verts.

Recycler les déchets

Dans le cadre de notre engagement à réduire les gaspillages alimentaires et les déchets, et afin d’atteindre notre objectif de zéro déchet retournés à l’environnement, nous créons également des façons nouvelles et innovantes de recycler les déchets.

Sur notre site de Douala par exemple, nous réutilisons les déchets produits par les matières premières de notre processus de fabrication, de même que les déchets alimentaires de la cantine pour la nutrition des animaux, et nous utilisons le carton pour en faire des cartons à œufs recyclés.

Sauvegarder les emballages

Nous nous sommes également engagés à améliorer la performance environnementale de nos emballages afin de prévenir les gaspillages alimentaires, garantir nos normes de grande qualité et continuer à informer nos consommateurs. En 2015, nous avons économisé 44 tonnes d’emballages en Afrique Centrale et de l’Ouest. Nous avons récemment pris l’engagement de réduire le poids des emballages Maggi de 13% à partir de 2019. Ceci représentera environ 300 tonnes de réduction de l’emballage par an à compter de 2019.

Certifié ISO 14001

Marie Françoise Diouf, Safety, Health and Environment Manager pour la région Nestléet de l’Ouest travaille chaque jour pour s’assurer que nous pouvons mettre en place une consommation et une gestion de ressources durables pour les générations futures. Dans toute la région, 100% de nos sites de production sont certifiés ISO 14001, dont notre usine de Douala. Cette certification est accordée à une entreprise ou une organisation qui met en place les critères et le cadre à suivre pour obtenir un système de gestion environnementale efficace.

Pour en savoir plus sur notre engagement envers l'environnement, consultez Nestlé et la société 2016 (French PDF).

