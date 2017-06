Cameroun:Invitation au café débat du jeudi 8 juin 2017, à 9h, à la Chambre de Commerce de Bafoussam :: CAMEROON Mesdames/Messieurs; Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Initiative pour le Renforcement de la Démocratie (INCRED), le Coordonnateur de Zenü Network vous invite à bien vouloir honorer de votre présence au café débat qui aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 9h, à la Chambre de Commerce de Bafoussam, sise en face de l’UCCAO.

#GouvernancePolitique Cette rencontre, ouverte au grand public, aura pour thème «La place de la jeunesse dans le processus de prise de décision au Cameroun. Enjeux et perspective».

Les cafés débats ont pour objectif de créer un cadre d’échanges et d’analyse de sujet ayant trait à la gouvernance politique. Il est attendu à l’issue de cette activité une meilleure visibilité et lisibilité des effets de la gouvernance politique sur la place de la jeunesse dans le processus de prise de décision au Cameroun. Vos différentes contributions permettront de contribuer à construire une jeunesse davantage dynamique et responsable.

Le projet «Initiative citoyenne pour le renfoncement de la démocratie (Incred)», financé par l’Union Européenne, est mis en œuvre par Un Monde Avenir et ses partenaires que sont Zenü Network, Reach Out Cameroun et d’autres organisations associées.



Veuillez agréer, Messieurs/Mesdames, l’expression de notre parfaite considération.