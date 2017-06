Cameroun - Affaire Mgr Jean Marie Benoit Balla: Les plongeurs d’Ebebda en colère :: CAMEROON Sollicités par la mairie d’Ebebda pour les recherches du corps du prélat vendredi 02 juin dernier, les plongeurs locaux disent avoir été oubliés dans la prise en charge alors que des promesses leurs avaient été faites dans ce sens.

#MonseigneurJeanMarie Alors que l’autopsie du corps de monseigneur Jean Marie Benoît Bala vient de s’achever et que la dépouille sera remise à l’Eglise, sa famille, la tension monte à Ebebda. Problème ? Quatorze plongeurs ayant été sollicités pour les opérations de recherche dans les eaux de la Sanaga se disent floués par les autorités municipales. Ayant abandonné leurs activités de pêche et de creusage de sable, ces derniers ne savent plus où mettre de la tête. « Pendant trois jours, nous avons laissé nos familles pour essayer de retrouver l’évêque et aujourd’hui personne ne nous regarde» confie Adamou Doba, père de 5 enfants et leader de l’équipe de recherche visiblement dépassé par la suite des évènements.

Lui qui a pourtant participé à cette opération pendant 72h avant la découverte par un pêcheur Malien à 16 km d’Ebebda du nom d’Ali, outré et plus que déçu par l’attitude de ses « employeurs », il n’est plus sûr de rentrer dans ses droits puisque tout le gotha administratif qui a effectué le déplacement d?Ebebda vendredi dernier a déjà regagné la capitale Yaoundé où des préoccupations plus sérieuses les interpellent. Or, explique-t-il, « lorsque l’homme de Dieu a été retrouvé je pensais alors que les autorités allaient nous voir. Ils sont tous partis et nous on ne sait à qui s’adresser aujourd’hui ». Un témoignage qui sera consolidé par les avis d’autres pêcheurs rencontrés près du pont alors même que le coin se vidait et que chacun regagnait son domicile. « Ce n’est pas normal qu’on nous traite comme des sous-hommes après une aussi importante tâche. La prochaine fois qu’on viendra nous voir, nous ne serons pas disposés à faire quoi que ce soit », confie un creuseur de sable qui s’éclipse derrière une cabane pour afficher son mécontentement.

Le grand bluff

Depuis le début de l’affaire, Syrinus Awono, le maire d’Ebebda rassurait de ce que l’Etat a mis tout à sa disposition pour que l’opération soit bien menée. L’on croyait justement qu’il y était incluse la prise en charge des plongeurs et autres nageurs de la contrée.

Grande a été la désolation de voir l’autorité municipale s’engouffrer dans son véhicule pour son domicile alors que les 14 pêcheurs-plongeurs se sont retrouvés en train d’errer comme des âmes damnées.

L’on apprendra de la bouche d’Adamou Doba que « le maire nous a seulement donné un plat de nourriture de 500Fcfa et une bière ou un jus en fonction des goûts de chacun ».

Drôle de situation qui semble ne pas cadrer avec les discours pompeux du chef de l’exécutif communal qui a passé plus de temps à tenir « des propos de démagogue » pour reprendre les pêcheurs qui n’en seraient pas à leur premier coup de bluff.

Adamou pour avoir participé à la découverte de 4 corps auparavant n’est pas autant surpris que d’autres qui préfèrent confier ce dossier au Très Haut Allah.

