Cameroun, Développement de l’écotourisme : l’exemple qui vient de Bangoua. :: CAMEROON Le projet CECOBA (colline écologique de Baloué) a été officiellement lancé ce 1er juin 2017. Djampou Anick Julio, roi des Bangoua révolutionne ainsi de fort belle manière, le secteur du tourisme camerounais. Source d’inspiration, chacun salive et entend copier son modèle.

#KamerunHausBerlin Une visite guidée sur le site (à Baloué) a permis de toucher du doigt, les commodités devant accompagner le projet Cecoba. Il s’agit entre autres : du développement de l’agriculture écologique, de 3000 plants (verger, plantes médicinales, plantes de décoration et autres déjà reboisés), d’une boutique de solidarité de soutien aux jeunes entrepreneurs agricoles déjà mis en œuvre. Reste à venir, les logements sociaux adaptés à l’environnement de la localité, la construction des espaces d’expressions culturelles et de toilettes écologiques, l’implémentation des énergies renouvelables, le système de traitement des déchets biologiques. Il va s’en dire que le site de Baloué est par excellence, le cadre pilote de la conservation de la biodiversité. Toute chose qui va certainement valoir au roi des Bangoua, un prix au niveau international.

Le geste de poignée de main du roi des Bayangam (président de l’amical des chefs traditionnels de l’Ouest), en guise de félicitations et d’encouragement au chef Bangoua, illustrait à suffisance le coup de génie du « roi chasseur ». « Voila mon capital. Voila notre capital », jovial, le visionnaire roi des Bangoua par ces mots empreints de convivialité, accueillait ainsi ses confrères de la région de l’Ouest à Baloué, petit village situé à quelques encablures de la chefferie. Une fois à Baloué, ils ont tous témoigné de ce que le chef et ses populations aient domptés les collines en lui donnant plus de vie et plus de saveur. C’est dont un ouf de soulagement après l’annonce faite en 2006. L’on dira « mieux vaut tard que jamais ».

Des cérémonies

Sa Majesté Djampou Anick Julio s’est servi du prétexte de leur traditionnelle réunion mensuelle de l’ « Amical des chefs de l’Ouest » et dans la mouvance de la journée mondiale de l’environnement (thème 2017 : « rapprocher les gens de la nature »), pour séduire et s’attirer de l’admiration. Après la réunion au palais royal Bangoua, les gardiens des traditions de l’Ouest (une quarantaine), ont pris d’assaut les collines de Baloué. Là, c’était une grande fête au rythme d’un festival patrimonial. Juste devant l’autorité administrative, l’arrivée d’Eric Niat, adjoint au maire de Bangangté a été nourrie de standing ovation. Que dire de la descente des voitures des chefs de l’Ouest scandés par les groupes de danses qui rivalisaient d’adresse ?

Autorités installées, l’on a eu droit au déroulé de l’ordonnancement. De la présentation du projet assurée par Ruth Yelloma Langsi, agro environnementaliste, en passant par les communications sur les concepts éco touristique et agroforesterie donnée par Dr Ngoko Zachée, chercheur-enseignant à l’université catholique de Bamenda, du mot du partenaire du projet, de la présentation du mini-guide du projet et enfin du mot de l’autorité administrative, les populations et les invités de marque ont été mis au même niveau de compréhension et de connaissance du projet.

Ils ont dit :

Eric Niat, adjoint au maire de Bangangté, « s’inscrire en droite ligne de la politique de développement sagement pensée de S.E M Paul Biya »

Ma présence à cette cérémonie avait toute a signification. Au delà d’être élite, Je suis membre de l’exécutif communal de Bangangté en charge de la culture. Il fallait également me rassurer si la place de la jeunesse avait été prise en compte dans l’opérationnalisation du Projet. A ce stade, plus de doute, c’est fait. Les jeunes sont hyper-motivés. Je suis également venu dire au chef de continuer à trouver d’autres leviers susceptibles de booster le développement du groupement Bangoua, lui dire enfin qu’il peut compter sur moi. D’autant plus que le projet que nous célébrons aujourd’hui, s’inscrit en droite ligne de la politique de développement sagement pensée par le Président de la République, S.E M Paul Biya. C'est-à-dire développer les communautés en empruntant aux valeurs séculaires. Le rôle qui incombe aux municipalités et au pouvoir public, est de soutenir ce genre d’initiative. Au terme, elle permettra de limiter substantiellement l’exode massif des jeunes, et dans la même veine, permettra aux populations d’être témoins des transformations sociales tout en laissant leurs valeurs ancestrales immuables.

En ma qualité de partenaire technique du projet, je compte m’impliquer à fond dans son implémentation, en établissant une plate-forme de plaidoyer-lobbying de recherche de financement et de levée de fonds au niveau international. Je me ferai l’agréable devoir d’être ambassadeur du roi auprès de nos compatriotes de la diaspora. Etant donné que le projet a un volet social intense, et qui cadre avec la philosophie de Kamerun Haus Berlin, qui est une maison privée de promotion du tourisme camerounais, basée en Allemagne, je m’engage à travers elle, à assurer les formations du personnel et les guides qui vont se déployer sur le site des collines écologiques de Baloué, le tout coordonner à partir de Berlin. Le protocole d’accord de partenariat entre Kamerun Haus Berlin et le Cecoba est en cours de formalisation.

Je souhaite plein succès au promoteur du projet, le roi des Bangoua, Mieuliock Anick Julio, ainsi qu’à son équipe de volontaire. Je voudrais aussi remercier les autorités communales et administratives qui ont pris le projet à bras-le-corps, non sans renouveler mes remerciements aux rois de l’Ouest que j’attends à bras ouverts à Kamerun Haus Berlin.