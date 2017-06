Cameroun,Attentat de Kolofota: Les services médicaux sont débordés :: CAMEROON Le nombre de blessés, suite à l’attaque de vendredi dernier qui a fait 11 morts, a submergé les hôpitaux de Mora et Maroua. Les humanitaires de Médecins sans frontières ont dû rajouter des tentes pour accueillir des blessés à l'hôpital de Mora.

#BokoHaram Vendredi dernier, ils ont reçu 24 blessés. Dix de ceux-ci dans un état jugé grave ont été évacués à Maroua. Parmi eux, il y avait quatre enfants. Le plus jeune est âgé 40 jours à peu près. A l'hôpital de Maroua, une trentaine de blessés victimes des exactions de Boko haram sont internés.

A Mora , il y a 29 blessés, souvent par balles.

Toutefois, ceux qui sont arrivés vendredi présentent une singularité qui a alerté les personnels médicaux. Des capsules métalliques de bière ont été retrouvées dans leurs plaies. L'on déduit que pour la première fois, les artificiers de Boko haram ont introduit ces pièces métalliques pour aggraver le bilan de ce double attentat.

Vendredi vers 5h45, au camp des déplacés de Kolofata, des femmes ont subitement lancé des cris stridents. "Bombe!bombe!", criaient-elles. La panique s'est alors emparée des occupants du camp. Les gens couraient dans tous les sens. Naïvement, ils se sont regroupés autour de celle qui gesticulait le plus. Elle portait un engin explosif qu'elle a aussitôt déclenché. Quelques temps plus tard une autre femme a déclenché elle aussi une bombe. En tout, neuf personnes ont été tuées sur le champ et une autre va succomber à ses blessures

Plus tard, après la cérémonie d'installation du sous-préfet de Kolofata nouvellement nommé, une patrouille de l'opération Alpha a surpris un homme qui rasait les murs à Ganse.

L'homme était dissimulé derrière les cases de ce village situé non loin de Kolofata sur la route qui mène à Mora. Le cortège des officiels venus à la cérémonie venait de passer.

Le suspect a refusé de se rendre aux sommations des militaires. Ceux ci l'ont abattu et ont découvert la ceinture d'explosif qu'il dissimulait sous ses vêtements.

