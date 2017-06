Cameroun, Mort de Mgr Jean Marie Bala: Le Saint siège reste muet.Embarras ou précaution? :: CAMEROON Sur la page centrale du site Internet de Radio Vatican ce 04 juin 2017, aucune mention n’est faite sur la disparition de l’évêque de Bafia. Impossible dans le même temps de trouver une allusion au sujet de son décès. Seules les annonces de décès de l?évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, Léon Lemmens et celui du Cardinal Lubomir Husar de l’église greco-catholique ukrainienne y figurent. Le premier article indique que l?évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles s’est éteint dans la nuit du 1er au 2 juin 2017, des suites d’une longue maladie à l’âge de 63 ans. Pour le second, posté le 1er juin 2017, le site indique que Le Cardinal Lubomir Husar, archevêque émérite de Kyiv-Halyc est décédé le 31 mai 2017.

#CardinalLubomirHusar Seule une publication du site Catholique Suisse «Cath.ch» mise en ligne le 02 juin 2017 indique «Les sapeurs-pompiers du Cameroun on retrouvé le corps de l’évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Bala, porté disparu depuis 3 jours.» Un filet publié sur ce site le même jour précise que «L’évêque catholique de Bafia, au centre du Cameroun, a en effet disparu le 30 mai 2017, dans des circonstances non élucidées.» Une posture adoptée par le site du journal français Le Figaro qui précise que le véhicule du disparu avait été le lendemain de sa disparition sur le pont du fleuve Sanaga. «Un message, supposément rédigé par l’évêque, avait été retrouvé sur le siège avant de son véhicule, de même que ses pièces d’identité».

Dans une publication du 02 juin 2017, le site de l’hebdomadaire Jeune Afrique souligne que le défunt évêque ne laisse derrière lui que sa voiture et «une simple note».

Tout en indiquant que la thèse du suicide du prélat s’est propagée avant même la découverte de son corps, l’article du quotidien panafricain qui évoque le mutisme des sources religieuses souligne que cette disparition «tragique» intervient trois semaines après celle de l’un des proches du défunt évêque. «Mais les raisons de ce décès n’ont pas été élucidées.»

Tout comme le même article insiste sur le fait que «plusieurs religieux ont été assassinés par le passé au Cameroun sans que les résultats des enquêtes ne soient rendus publics.»

Une attitude adoptée par le site de la radio anglaise Bbc qui parle de la «disparition mystérieuse d’évêque» et conclut que «Ce n’est pas le premier cas de disparition de membres du clergé catholique au Cameroun. Les enquêtes restent souvent sans suite.»

Le site Connectionivoirienne.net, lui, souligne que «Cet évènement a le mérite de venir mettre de la poudre au feu, à la vue de la tension qui régnait déjà à l’archidiocèse de Bafia, suite au décès dans des circonstances mystérieuses d’un prêtre de cet archidiocèse.»

La même source poursuit que «Cet acte vient encore jeter le discrédit qui pèse de plus en plus sur l’église catholique au Cameroun, celle-ci est émaillée par divers scandales de mauvaise gestion et de pédophilie.»

