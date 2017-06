France- Cameroun- Diaspora: « Benita » La nouvelle perle du Bikutsi va vers le public camerounais Après avoir réussi brillamment à réaliser l’album de Lady Ponce, l’écurie de Francis Mbé met sur la marché « Le gars Sexy » de l’artiste Benita. D’abord un single qui prépare d’ici Décembre 2017 un album de 9 chansons, cette chanson met en lumière la perception africaine voire camerounaise d’une relation entre deux personnes qui soit semblent s’aimer soit se regardent en chien de faïence dans une relation d’intérêt. Cette « galette musicale » bien mastérisée est la troisième sortie de l’artiste BENITA. Pétrie d’expérience, la carrière musicale de cette native du Nyong et So’o débute en France dans un groupe de Jazz appelé « les Soldats du Funk ». Après 5 ans de collaboration, des tournées et particulièrement une participation lors du téléthon en France, l’artiste de nationalité camerounaise Benita décide de faire une carrière solo. Son premier Album intitulé « Africa Dream » sort ainsi en 2006 et comporte 9 titres. Malheureusement sans promotion, l’album rentre dans l’anonymat et n’est pas découvert pas le grand public. Produit tout de même par le studio 3D à Villeurbanne en France, cela permettra à Benita de faire quelques concerts de temps à autre.

#CabaretAchille Après plusieurs années, Benita décide de réitérer l’expérience avec un 2e album dont le titre est « les Bobos du cœur ». Sorti en 2013 et pressé à 500 exemplaires pour un premier jet et produit par le studio de Françis Mbé, , le producteur de Lady Ponce, l’album comportant une chanson inédite dont le titre est « donne moi du Fric » fait sensation. Découvert par plusieurs mélomanes dans des radios, il ne prendra pas l’envol escompté la faute revenant à l’escroquerie de l’équipe de campagne de l’artiste. Ayant pris du recul, Benita va s’entourer d’une nouvelle équipe et lancer le « BENITA CAMER TOUR » pour que les camerounais découvrent enfin la plénitude de son talent. « Les Bobos du cœur » ayant vu la participation et l’encadrement de Tino Barozza, l’un des membres des « têtes brulées », est un mélange de plusieurs styles musicaux.

Qu’est ce que le « BENITA CAMER TOUR » ?

Lancé devant le constat que plusieurs de ses chansons n’ont pas véritablement été « dégustées » par le public camerounais, BENITA décide se lancer à la conquête des mélomanes de son pays d’abord en collaboration avec sa nouvelle équipe managériale chapeautée par le journaliste Ambroise Medard Manga. Pour cela, la date choisit pour ce lancement sera le jeudi 02 Juin à Yaoundé au cabaret Achille Mbanga à Yaoundé. Désormais le calendrier de passage officiel devrait la voir prester le 8 Juin à Douala au cabaret PICASSO, le 17 Juin à Yaoundé au cabaret ACHILLE CLUB situé à Mimboman dernier poteau, le 23 Juin à Ngomedzap dans le Nyong et So’o, le 24 Juin au cabaret AGE D’OR à Messassi (Yaoundé) et le 4 Juillet au CLUB BANTOU à EMOMBO (Yaoundé).

Lors de ses différents passages, BENITA sera accompagné de la nouvelle trouvaille du bikutsi « Rosy Fire » et de « Giro ».

D’après l’artiste Benita, cette tournée est déjà entourée de la grâce du Seigneur car elle n’aurait pas imaginé ce don du studio français Bleu Laser qui lui a pressé gratuitement 3000 exemplaires (CD Digital) de l’album « les Bobos du cœur » pour cette tournée camerounaise. Cet album multidimensionnel qui vient baliser celui en cours est d’abord un régal. Interprété tout au long de la tournée camerounaise, il sera également accompagné du single « le gars sexy » déjà disponible sur Youtube.