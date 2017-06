Au moment les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de la mort de Mgr Jean- Marie Benoit Bala, beaucoup d’incongruités et curiosités, brouillent toujours (à dessein ?), la piste de la Vérité.

D’autre part, des langues venimeuses subodorent que dans sa nuit mouvementée, Mgr, en partance pour Yaoundé, aurait été porteur de documents « lourds » à remettre à Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Une hypothèse qui trouve crédit par l’étrange position de la voiture de marque Prado du prélat, laquelle selon des témoins, regardait en direction de Bafia, comme pour dire que l’évêque (qui du reste aurait reçu un coup de fil à 23 heures), avait déjà effectué son voyage de la capitale, et était alors sur le chemin retour. Dans la même veine, l’on avance que la dernière lettre, Mgr, devait être remise au préfet du Mbam et Inoubou, dans la matinée du 31 mai.

Et selon cette thèse, le prélat, aurait alors pour un certain nombre de choses avec lesquelles il n’était pas d’accord, fait part à l’assistance, de son intention de démissionner de l’Eglise catholique.

Pour autant, les Hommes de média, pour ce qui apparait comme un crime de trop pour qu’une plume soit bâillonnée, ne lâchent pas du lest. L’on apprend alors que quelques jours avant la virée nocturne du 30 au 31 mai qui l’a conduit à la mort, Mgr Jean-Marie Benoit Bala , aurait tenu une réunion dans son diocèse avec prêtres et Sœurs.

CAMEROUN :: Tragédie d’Ebebda : Mgr Jean-Marie Benoit Bala avait-il tenu une réunion avec les religieux de son diocèse pour dire qu’il quittait l’Eglise Des sources qui se veulent anonymes, prétendent que l’évêque de Bafia, outre la lettre qu’il aurait adressée au Nonce apostolique pour le Cameroun et la Guinée-Equatoriale, aurait aussi le soir de sa disparition, été en possession de documents « graves » à remettre à l’archevêque de Yaoundé.

Certaines phrases de votre article ne sont pas intelligibles C'est inacceptable. 1. À quelle heure l'évêque de Bafia a-t-il quitté Bafia en direction de Yaoundé ? 2. L'évêque a-t-il un secrétaire qui tient à jour son agenda ? 3. Pourquoi l'évêque voyage-t-il seul? 4. Avez-vous interrogé quelqu'un à l'évêché de Yaoundé pour savoir s'ils ont reçu la visite de J-M Benoît BALA le décédé ? 5. Qui à Bafia connaît l'emploi de temps de Benoît BALA et jusqu'à quelle heure le soir où son auto a été retrouvée sur le pont? Ces informations n'ont pas à être considérées comme des :"secrets". Nous voulons de la transparence de la part de tous. Autant des enquêteurs que des responsables de l'église catholique Toute rétention d'informations aura des conséquences.

Germany (Bretten) Germany (Bretten) gabson

Je confirme qu'il y a un abus de liberté d'expression au CAMEROUN,, et ce drame me réconforte! Comment peut-on laisser des troubadours aller dans tous les sens dans une affaire aussi sérieuse???



Oú est le CNC? Tout ce qui se dit dans les médias est-il acceptable???



N'importe qui s'assoit dans sa chambre et pond n'importe quoi selon ses miséres!!!