CAMEROUN :: Présidentielles 2018 : Paul Eric kinguè candidat ! :: CAMEROON L’ancien maire de Njombe Penja a fait l’annonce hier dimanche 04 juin 2017à douala lors de l’assemblée générale de son nouveau parti le MPCN (mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau)

#PaulÉricKingue La rumeur annonçant cette candidature de monsieur Paul Eric kingue avait commencé à circuler dans les réseaux sociaux et ce n’est que ce dimanche que le principal intéressé a pris sur lui de l’annoncer officiellement devant les membres de son part le Mpcn et aussi des hommes de medias qu’il a bien voulu prendre pour témoin de l’histoire.

C’est ancien maire de nombre penja qui a passé huit ans de sa vie en prison avant d’être acquitté déclare avoir démissionné du RDPC et par conséquent n’a plus aucun rapport avec ce parti qui selon lui fait désormais partir de son passé lointain. Il entend aujourd’hui combattre jusqu’à la limite de ses moyens pour mettre fin au régime en place. Pour atteindre ses objectifs il a mis sur pied un projet de société pour un nouveau Cameroun en 150 point qu’il compte présenter dans les jours avenir aux Camerounais.

Il se comporte ainsi dira il pour sortir du classique « biya must go » comme le font d’autres opposants. Il se dit par le même coup prêt à rentrer en prison si possible pour le bien du peuple camerounais. Ainsi malgré ses années passées en prison, il n’a pas perdu son âme de combattant.

Il faut noter que Paul Éric kingue qui annonce sa candidature ce dimanche 04 juin avait été arrêté en février 2008 lors des émeutes de La faim et accusé d d’avoir orchestré les manifestation des jeunes dans sa localité de njombe penja ,il avait été condamné en février 2012 à la prison a perpétuité . après plusieurs recours, notamment celui à la cours suprême, il va être déclaré non coupable et par la même occasion blanchi dans cette affaire puis libéré après huit ans passés derrière les barreaux il intentera a sa sortie des procès contre l’état du Cameroun ou il fera condamné l’état du Cameroun a lui payer une somme de sept milliard de francs Cfa dont il déclare n’avoir encore perçu aucun centime à ce jour

Avant de rejoindre les rangs du Mpcn pour finalement en devenir le président et le candidat, Paul Éric kingue ne cache le fait d’avoir été courtisé par plusieurs formations politiques de l’opposition parmi les quelle le Mrc du professeur Maurice kamto. Proposition qu’il avoue avoir rejeté pour la simple raison que lui monsieur Kinguè considère la politique comme l’armée et donc ne saurait devenir le lieutenant de Maurice kamto qu’il pense être moins gradé que lui en politique.

Le Sdf de NI John Ndi et l’Ums de pierre kouemo l’ont aussi approché mais le candidat kingue pense que ces deux partis ne sont pas assez déterminés et motivé à son gout. Tout de même il se dit prêt à soutenir tous les partis de l’opposition au cas où le sien serait mis en minorité.