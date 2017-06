CAMEROUN :: « Je vous salue… Plein de rage » :: CAMEROON «Porté disparu ». Avant qu’un pêcheur malien ne découvre, flottant sur les eaux de la Sanaga, la dépouille de Mgr Jean-Marie Benoît Bala ce 02 juin 2017, la formule s’ouvrait encore au souhaitable et au possible.

#UnPeuple On espérait encore voir le prélat vivant jusqu’à ce que la nouvelle de sa mort ne vienne faire exploser les digues du bon sens au sein de l’opinion nationale et internationale. L’effroi. Il n’y a pas d’autre mot pour désigner le sentiment qui étreint la communauté catholique du monde entier devant ce drame.

Un drame qui, en plus de renforcer l’impression que l’horreur a franchi un nouveau grade, vient surtout rappeler que la litanie des tragédies laissant sur le carreau des dignitaires de l’Eglise catholique romaine au Cameroun semble infinie.

En quelques années, on aura eu, sans prétendre établir une liste exhaustive, les Frères Anton Probst et Dominique Lescane, les soeurs Germaine Marie Husband et Marie Léonne Bordy, les abbés Joseph Mbassi, François Xavier Mekong, Apollinaire Claude Ndi, Barnabé Zambo, les Pères Anthony Fongtegh, Engelbert Mveng, Amougou, Mgr Yves Plumey…

De cet inventaire, où ne manque presque rien qui n’ait pas fait fleurir au moins une actualité éditoriale, on ne peut qu’être rempli de rage en saluant la mémoire de ces prélats. On est d’autant plein de rage que dans la plupart des cas, les circonstances de leur disparition n’ont jamais été suffisamment élucidées.

Et voici encore une affaire et sa foule de mystères. A l’heure actuelle, pas facile d’avancer avec certitude que l’évêque du diocèse de Bafia a été tué. Pas facile non plus d’affirmer qu’il s’est suicidé.

Reste que les différentes opinions qui apparaissent sous la forme de nombreuses questions, bouillonnent dans les entrailles du peuple. Un peuple qui salue le déploiement des pouvoirs publics à Ebebda.

Un peuple qui, plein de rage, refuse d’attribuer cette affaire au hasard. Il voudrait que la lumière soit faite au milieu du bruit confus de mille questions diverses et de mille réponses incertaines, pour qu’enfin, il puisse sortir de l’état de confusion où l’a plongé cet autre décès qui bouleverse toutes les catégories.

On a bien noté à qui ont été confiées les enquêtes. Le peuple salue cela. Mais en même temps, il ne voudrait pas qu’un épais rideau noir ne vienne, une fois encore, encadrer cet écran lumineux. Il salue… Plein de rage d’en savoir plus.