Cameroun: Jean Marie Aboganena « Pourquoi nous devons aller en Chine » :: CAMEROON Du 09 au 15 Octobre 2017 vont se tenir à Pekin, « Les premières Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine(JEICAC) » . Le cabinet African Business Developpement and Représentation(ABUDER) est le commissaire à l’organisation de cet événement placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Jean Marie Aboganena, PDG de ce cabinet, précise les contours de cet évènement.

#JournéesEconomiques Comment comprendre l’initiative des Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine(JEICAC) ?

Dans une de ses adresses à la nation, le chef de l’Etat a demandé aux opérateurs économiques de s’inspirer du modèle économiques asiatique qui séduit le monde entier par ses prouesses et ses performances. En réponse donc à cette interpellation, le mouvement patronal des entreprises du Cameroun E-Cam soucieux de s’approprier cette recommandation projette donc d’organiser « Les premières Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine(JEICAC) du 09 au 15 Octobre 2017. Pour me résumer donc. L’idée est de permettre aux opérateurs économiques camerounais de s’approprier le modèle asiatique de développement, et aussi de booster les relations économiques entre la Chine et le Cameroun.

En quoi une pareille initiative trouve sa pertinence dans le contexte camerounais ?

Il y’a une réalité qui a été révélée il y’a quelques temps par un diplomate africain à Yaoundé. L’ambassadeur Tunisien pour ne pas le citer a clairement regretté le fait que les hommes d’affaires camerounais ne voyageaient pas beaucoup. Comment des opérateurs économiques qui ambitionnent d’accompagner leur gouvernement vers l’émergence et donc l’industrialisation de leurs pays peuvent –ils s’enfermer autant au point de susciter ce constat du diplomate. Certains pays à l’instar de la Cote d’Ivoire, de la Turquie organisent des activités de promotion de leurs économies chez nous avec leurs ambassades respectifs, mais jamais le Cameroun. Les Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine du 09 au 15 Octobre 2017 se fixent pour objectif d’inverser cette tendance

Et sur un plus purement pratique que gagnent les entrepreneurs camerounais par rapport aux Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine ?

La chine dans toutes ses strates économiques est présente sur le territoire camerounais ; petit commerce, vente en gros et détail, agriculture, apiculture, médecine, bâtiments et travaux publics, import-export, exploitation forestière et minerais. La Chine est omniprésente et impose son modèle de déploiement économique sur le sol camerounais. Concrètement il s'agit d’un moment fort pour les politiques et les créateurs de richesses d’aller capter l’instant de quelques jours les intrants majeurs d’un processus actionnel dynamique qui doit tirer notre pays vers l’émergence

Vous semblez particulièrement subjugué par ce modèle chinois…

Bien évidement, nous regardons cela médusés, oubliant que dans ce monde devenu un village planétaire, les barrières économiques et linguistiques tombent. La conquête des espaces commerciaux et des marchés nouveaux sont la démarche que nous devons internaliser dans nos politiques de développement. Les Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine se veulent avant tout le ressort, le déclencheur de l’appropriation des savoir-faire chinois, notamment la découverte, l’échange et l’action vers des transferts de technologie. Nous voulons donc susciter l’intérêt et motiver les entreprises chinoises à s’installer au Cameroun.

Que gagnent les opérateurs économiques qui vont participer aux JEICAC 2017 ?

Le commissariat à l’organisation entend préparer le terrain afin que les opérateurs économiques désireux de participer aux JEICAC 2017 trouvent là un champ d’expression remarquable pour traduire concrètement leurs ambitions de se projeter à l’avant en avant. Il ne faut pas oublier que cet évènement revêt une importance à la fois économique et stratégique pour les PME. Ainsi, ces entreprises ont la possibilité de communiquer sur leurs produits et services à travers les différents supports de l’évènement que sont la plaquette programme, l’annuaire du participant, les spots, les journées thématiques etc.…

Et les PME…

Participer aux Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine c’est la possibilité d’entrer en contact avec les hommes d’affaires industrielles et investisseurs chinois de renommée, c’est le renforcement de votre réseau commercial dans un marché ouvert chinois toujours en expansion et ouvert aussi bien à l’importation qu’à l’exportation…c’est surtout concrétiser très rapidement et directement des partenariats techniques et financiers…

Comment vont s’organiser Les Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine

Les Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine vont s’articuler autour des activités telles que : une grande foire économique, des conférences et des espaces thématiques, des rencontres B2B, des activités découvertes, une soirée artistique et culturelle…