Allemagne - Nécrologie: Deux décès qui ébranlent la diaspora camerounaise (Vidéo) :: GERMANY L´un, la petite Emilie Ngaleu,7 ans, assassinée dans sa cachette par l´époux fougueux de sa maman; l´autre, le jeune et sympathique étudiant Dessales François Tabi Etoundi Arsene, 24 ans, mort par noyade par une belle journée dominicale très ensoleillée, malheureusement, devant ses amis impuissants sont les deux décès qui ont marqué la fin du mois de Mai au sein de la diaspora camerounaise.

#DessalesFrançoisTabi La diaspora camerounaise en Allemagne n´oubliera pas de si tôt les derniers jours du mois de Mai 2017, notamment la journée du 22 mai au cours de laquelle la mignonne Emilie Ngaleu, 7 ans, élève de la SchlossMem Schule à Karlsruhe-Durlach a été mortellement attaquée dans sa cachette chez une amie par un certain Laurier, le mari de sa maman, subitement jaloux et agressif quelques mois seulement après leur mariage. Avec 8 coups de couteau au niveau du cou, ce dernier a, en plein vol, brutalement abattu, l´avenir de la petite Ngaleu, une enfant "socialement et sportivement active, entre autre, membre de GrOKAGE - Grosse Karlsruher Karnevalgesellschaft. camer.be Émilie était un rayon de soleil pas seulement pour sa famille, mais également et surtout pour ses amis, camarades de classe et éducatrices qui l‘ont même surnommée „Émilie Sonneschein“ .

Depuis ce macabre décès, la ville de Karlsruhe particulièrement, porte le deuil; la vie tourne pratiquement au ralenti. Malgré tout, c´est courageusement et en masse , que les populations et les autorités s´apprêtent á rendre un vibrant et solennel hommage á „Émilie Sonneschein" lors d´une veillée de prières prévue le samedi 10.06.2017 de 16h00 à 22h00 dans la salle « Albert-Schweitzer- Saal » à l’adresse suivante: Reinhold-Frank-Str. 48a, 76133 Karlsruhe.

A peine avait-on commencé á comprendre les cause de ce meurtre macabre de la petite Emilie Ngaleu, voilà que quelques jours plus tard, exactement le dimanche 28 mai 2017.camer.be. Cris et lamentations très émouvants parviennent de Mannheim pour annoncer le décès par noyade de l´étudiant Dessales François Tabi Etoundi á la "Hochschule" de Mannheim.

En effet, par un après-midi dominical bien ensoleillé, Dessales François Tabi Etoundi et se amis décident de faire une baignade publique. Alors, ils portent leur choix sur le Lac de Stollenwoerthweiher (Neckarau Mannheim). Selon la presse allemande, Dessales François Tabi Etoundi a normalement plongé dans le lac comme tous les baigneurs; sauf que le sien a été fatal et mortel.Ressorti du fond de l´eau, ni le médecin appelé en urgence, ni ses amis impuissants et éplorés, encore moins les curieux ne peuvent lui sauver la vie. Un autre décès par noyade de plus dans ce même lac; un troisième, selon les plus méticuleux en statistique.