Cameroun: Communication 01, Minute de silence ? Je suis très mal. :: CAMEROON Il y a quelque mois nous lancions l’initiative << une minute de silence pour nos morts>> avec succès à travers le pays et sa diaspora. Nous nous fondions sur le fait que les pouvoirs publics n’aient

fait aucune commémoration, comme hommage pour ces compatriotes morts parfois pour nous dans des attentats barbares.

#PouvoirsPublic Nos militaires estimions nous méritaient plus d’attention et même une, une seule visite du Chef des armées. Rien n’a changé.

Soulignons que la dernière fois que nous organisions une minute de silence c’était encore à cause d’un attentat à Kolofata. Aujourd’hui deux faits nous interpellent. Le décès de l’Evêque de Bafia et une fois de plus Kolofata ou il y a eu un attentat cette semaine.

Si on est à peu près sur qu’une messe sera dite pour l’Evêque, les autres morts de la République seront oubliés. Comme toujours. On en parle de moins en moins de ces victimes de la barbarie. Et par ailleurs on peut penser que rien ne sera révélé sur ce décès inexplicable de l’Evêque comme pour ses collègues assassinés, comme pour Eseka, comme pour Koumatekel comme pour ces nombreuses victimes des attentats.

Personnellement je suis meurtri et perturbé au-dedans de moi que devant tant de vies humaines qui s’en vont. on ne s’arrête pas une minute. Des militaires, des femmes, des enfants, des hommes chaque jour envoyés dans l’eau de là il n’ y'a que Guibai Gatama et quelque bonne volonté pour nous en parler. J’ai très mal de cette indifférence et de silence.

Il y a quelque année, le TRIBUNAL ARTICLE 53 que je dirige contactait un prêtre de l'église catholique romaine dont je préfère ne pas citer le nom pour une messe à l’intention de tous les défunts de la marche de notre République.

Ce prêtre marquait un accord de principe et adhérait fortement à notre idée. C’est d’ailleurs cette réponse favorable qui nous galvanisait. Nous convenions de commémorer ces morts à commencer par ce train de la mort des années 50 ou des hommes périrent dans un train hermétiquement fermé.

Et bien sur les mpondo, les 9 de bepanda, Gongo Ottou, Tchudjan Pouemi…etc. Et Lapiro !

La raison pour laquelle nous avions opté pour une messe était simplement qu’une cérémonie d’hommages aurait été refusée par les pouvoirs publics. Feu mon frère Benjamen Guifo eut l’idée lumineuse de proposer que nous organisions cette messe plutôt à Mbanga avec un accent particulier sur Lapiro. Et lorsque nous revenons vers le prêtre avec tous les détails notre surpris fut très grande.

Le prêtre en question se rétracte, allant jusqu’à refuser de nous recevoir. Nous avons initié la même démarche envers d’autres prêtres et même Pasteurs. La conclusion était la même. << ca va nous attirer des ennuis.>> Mais voilà je ne me résigne pas.

Le décès de l’Evêque et l’attentat de Kolofata ont réveillé cette douleur et cette perturbation en moi. Nous ne pouvons rester comme le gouvernement de l’inertie. Et donc nous allons vous inviter à une minute de silence pour passer 3 Messages

1* AUX FAMILLES ET PROCHES DES VICTIMES

TOUTE NOTRE COMPASSION ET QUE LE SEIGNEUR VOUS CONSOLE.

2* NOUS VOULONS DIRE AUX POUVOIRS PUBLIC

QUE NOTRE SÉCURITÉ EST DE LEUR RESSORTS. IL Y A TROP DE MORTS. LA PEUR NOUS GAGNE ET POUR NOUS RASSURER SEUL LA LUMIÈRE SUR CES CRIMES, ET SUR CETTE GUERRE QUI DURE PEUVENT NOUS RASSURER !

3* AUX COMPATRIOTES RESTONS SOLIDAIRES ET SOUDES. LA VÉRITÉ SORTIRA D'ELLE-MÊME

.

AUCUNE HOMME N’EST AU DESSUS D’UN PEUPLE UNI.

A défaut de visiter les victimes,

A défaut de visiter les lieux des drames

A défaut de célébrer les victimes

A défaut de commémorer nos morts,

À défaut d’un endroit pour déposer une gerbe de fleurs,

Pour toutes ces personnes tuées par erreur ou négligence médicale, par balles, par attentat, faute de médicaments, par accidents, etc.Unissons nous partout à travers le monde dans une minute de silence pour ces compatriotes partis parfois pour nous, parfois à cause nous.

<< Vendredi 16 juin à 12h00 Temps universel arrêtons nous UNE MINUTE chacun la ou il se trouve pour passer les 3 messages ci-dessus>>

Faisons circuler le message !