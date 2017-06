Cameroun: Les étudiants de l’UdM à l’épreuve de la Recherche sur les maladies infectieuses :: CAMEROON A L’initiative du club One Heath, les étudiants de différentes filières de l’institution se sont retrouvés ce 2 juin 2017 au Campus de Banékané, à l’effet de proposer des mesures coercitives et correctives afin de tordre le cou aux virus responsables des pathologies.

#MaladiesInfectieuses Ils étaient plus de 300 étudiants ayant pris part à cette importante conférence-débat. Pas question d’une démarche de cours magistral. Dr Fotsing Pierre, enseignant-chercheur à l’UdM a préparé un texte (en anglais) sur les modes de transmission des virus Zika, Ebola et dengue. La démarche a consisté à constituer 3 groupes de travail pour mieux cerner ces trois agents pathogènes. Le texte proposé a été d’abord disséqué par son auteur, après lecture faite par une étudiante. Quatre étudiants issus de ces 3 groupes de travail se sont ensuite installés sur une table respectueusement dressée. Devenus conférenciers de circonstance, ils ont répondu aux questions posées à la suite du texte. Leurs camarades ont aussi participé par des amendements. Dr Fotsing s’est dit impressionné de la qualité des réponses proposées par les étudiants. Preuve par neuf que le message et le rôle que chacun devra jouer dans la recherche des maladies infectieuses, ont été soigneusement assimilés. C’était une belle leçon d’interactivité.

Paroles aux acteurs

Ewondo Ndjeng Elisée, président du club One heath-UdM, « Je suis un président heureux »

Je remercie une fois de plus Camer.be qui me donne l’occasion de m’étendre sur les activités menées corrélant avec le club One Heath de l’Université des Montagnes. Organiser cette autre conférence était urgente, dans la mesure où les maladies infectieuses constituent de plus en plus une menace de santé publique et humaine. Nous nous sommes inspirés de la sagesse populaire, « prévenir vaut mieux que guérir ». Il fallait faire un focus sur les virus encore inconnus au Cameroun, mais qui font des ravages dans d’autres cieux. Nous avons le cas le plus récent du virus Ebola qui a fragilisé la Rd Congo et l’Afrique de l’Ouest. Il y de fortes chances qu’ils nous atteignent. Les roues de voitures et d’avions transitant par des ports ou par des aéroports peuvent être de potentiels réservoirs. Notre pays étant très proche de ceux suscités, il faut prôner la négligence zéro. Il est important de noter que l’on peut être porteur du virus sans faire la maladie. C’est pourquoi les conférenciers ont parlé de diagnostic. Cela fonde même l’esprit One Heath, qui prescrit d’agir et d’attaquer le mal sans attendre qu’il se répande. Je suis un président heureux, car je me rends compte que les étudiants prennent de plus en plus conscience des menaces des maladies dites infectieuses et dans la même veine, savent le rôle majeur à jouer pour les prévenir.

Ndong Amougou Marcelle, présidente de la mutuelle des étudiants de l’UdM, « mettre sur pied un organe qui doit faire le porte-à-porte »

One heath c’est le seul concept capable de tisser une liane de solidarité entre les étudiants de toutes les filières de l’UdM, mettant en synergie leurs expertises en faveur la santé publique. Vous avez-vous-même témoigné de ce qu’une importante population estudiantine est venue assister à cette conférence. Ils ont pu au travers de cette randonnée, renforcer leurs connaissances sur les maladies infectieuses. Entre autres sur la dangerosité des virus. Par exemple, lorsqu’une femme en état de grossesse contracte le virus Zika, elle ne devrait plus enfanter au risque que l’enfant naisse avec d’importantes déformations congénitales. Il en est de même pour les virus Ebola et Dengue aussi grave et qu’il faut combattre avec la dernière énergie. A notre niveau, l’accès est mis sur la sensibilisation pour la connaissance des moyens éventuels de transmissions. Ceci dû au fait que des maladies surviennent lorsqu’il n’y a pas eu prévention préalable des causes. C’est ainsi que dans le cadre des activités de la mutuelle des étudiants de l’UdM, nous comptons mettre sur pied un organe qui doit essentiellement faire le porte-à-porte et aider le club One Heath à être plus efficace dans l’éducation de masse. Bien évidemment, nous allons plus motiver la gent féminine dans cette dynamique.

Dr Fotsing Pierre, microbiologiste, enseignant-chercheur à l’UdM, « un virus n’a pas besoin d’un visa pour traverser les frontières»

L’exercice d’aujourd’hui est une continuité de celui de février dernier. Il était davantage question de nous pencher sur les menaces que constituent les maladies infectieuses. L’occasion a été donnée aux étudiants de rivaliser d’adresse sur leurs connaissances de ces maladies. C’était un débat où à la fin, nous avons été satisfaits de leurs capacités substantiellement renforcées. Nous avons choisit le thème de ce jour en mettant à l’esprit que les maladies infectieuses constituent une entrave dans le développement des Nations. Ce qu’il faut surtout savoir c’est que l’on peut les prévenir. Il est donc important de mobiliser nos efforts sur les modes de prévention. Les virus constituent un sujet d’actualité. L’on a tendance à croire que c’est l’apanage de certains pays, pourtant personne n’est à l’abri. Pour améliorer la santé de nos populations, nous devons nous doter des équipements adéquats pour faire des diagnostics fiables d’une part et entreprendre des investigations pour anticiper sur ces maladies d’autre part. Comme je l’ai toujours dit, le virus ou un microbe n’ont pas besoin d’un visa pour traverser les frontières et sévir n’importe où. C’est pourquoi, il faut faire des maladies infectieuses, une priorité des priorités. Au terme de ce débat, nous avons formulé un certains nombre de recommandations. Nous nous adressons au premier chef à ces étudiants qui sont nos ambassadeurs. Ils iront ensuite sensibiliser les populations dans les quartiers, au finish, les échos pourront sonner au niveau des pouvoirs publics.