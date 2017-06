AFRIQUE :: Dr Fridolin Nke, Opinion : « Guillaume Soro : la fin d’un criminel impénitent ! » :: AFRICA Soro, c’est vraiment fini pour toi ! Toi, le monstre qu’Alassane Ouattara a créé et imposé à la Côte d’Ivoire, tu as comploté contre Gbagbo et Blé Goudéet aidé ton géniteur à accéder au fauteuil présidentiel. Maintenant, tu t’impatientes ; tes pulsions morbides te pressentd’accéder à ton tour à la magistrature suprême.

#CôteDIvoire Soro, souviens-toi de toutes les Ivoiriennes qui ont été violées par ta rébellion, de tous les Ivoiriens qui ont été sodomisés à cause de tes faits d’arme immondes.Leurs fantômes vont ronger ton esprit pourri au quotidien jusqu’aux premières heures du jour. Ton aurore sera toujours un calvaire sans fin.

Soro, maintenant tu t’es rebellé contre ton créateur. Au soir du 14 mai 2017, tu as fait fuiter l’information sur ton arsenal militaire et tu as rééquilibré les forces en faveur de tes bandits. En faisant capoter l’intervention militaire destinée à mater les mutins, tu as une fois de plus sécurisé tes armes de prédilection : le pillage et la rébellion armée. Pour contrer Ouattara, tu as sorti ton Joker !Advenant que les Hamed Bakayoko, Hervé Touré, Ousmane Chérif et Zakaria Koné, Issiaka Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, Daniel Kablan Duncan, etc. ne te cèdent pas le passage, je sais que tu vas passer en force et mobiliser tes voyous : tu vas manipuler, désinformer, assassiner, égorger, violer, massacrer pour parvenir à tes fins, à savoir devenir Président de la Côte d’Ivoire. La tâche est davantage compliquée pour toi à présent car, depuis la fameuse constitution signée le 8 novembre 2016, dans l’ordre protocolaire et de succession tu es désormais ravalé au rang ingrat de cinquième personnalité...

Se faisant, tu as oublié que Ouattara n’est pas le Père céleste qui pardonne les créatures qui se révoltent contre ses décrets ; Ouattara n’est pas un Saint. Tout au contraire. Vous êtes de la même engeance : des pourri pourris ; le MAL2 !Sais-tu comment le créateur des mammifères dégoûtants comme toi les traite ? Comme une ordure : il les entretient avec le feu de sa haine et de son cynisme débordant ; il les consume à petit feu. L’histoire se charge d’effacer de la mémoire humaine la moindre trace de leur présence surnuméraire.

Soro, Voltaireavaitétabli que les méchants n’ont que des complices. Ton complice donc, Ouattara, a lu Le Prince. Il te réserve une fin identique à celle que Borgias avait réservé à Remy d’Orque, son ministre, homme des basses et ignobles manœuvres : « Après que le duc eut occupé la Romagne, il trouva que le pays était plein de larcins, de brigandages et d'abus de toutes sortes : il pensa qu'il était nécessaire pour le réduire en paix de lui donner un bon gouvernement. À quoi il proposa messire Remy d'Orque, homme cruel et expéditif. Celui-ci en peu de temps remit le pays en tranquillité et union. Mais ensuite Borgia, estimant qu'une si excessive autorité n'était plus de saison, voulut montrer que, s'il y avait eu quelque cruauté, elle n'était pas venue de sa part, mais de la mauvaise nature du ministre. Prenant là-dessus l'occasion au poil, il le fit un beau matin, à Cesena, mettre en deux morceaux, au milieu de la place, avec un billot de bois et un couteau sanglant près de lui. La férocité de ce spectacle fit le peuple demeurer en même temps content et stupide. »

Soro, lorsque le destin choisira de te frapper pour te punir à cause de tes nombreux forfaits et crimes, les Présidents, les Rois, les milliardaires dont tu revendiques la proximité ne seront d’aucun secours. Ce sera à l’image de Ouattara qui, l’autre jour, était livide, désarmé et nu comme un ver de terre, malgré les militaires que ses paires lui proposaient.

Mais j’imagineaisément que lorsque tu lis ce post, tu souris et rumine, comme un gros rat palmiste bien repu, qui, s’étant gavé pendant plusieurs saisons des récoltes des paysans ivoiriens

et burkinabè et ayant échappé à plusieurs chasseurs, est pris dans un ultime piège et croit disposer d’assez de méchanceté et de mauvaise foi pour se tirer d’affaire…

Mais dis-moi, Soro : comment tu vas faire lorsque les foudres de Ouattara et de tous tes anciens comparses vont s’abattre sur ta petite silhouette rabougrie, sur ta tête d’insensé ?

La guerre qui débute entre vous, les Seigneurs de guerre ivoiriens – avec Ouattara au premier plan –sera titanesque, impitoyable, dégueulasse. Même la Communauté internationale, complice de vos crimes, ne sera pas à la hauteur pour juguler le flot épouvantable de bêtise qu’elle va faire couler.

Soro, tu es un pou et l’on doit t’extraire de la chevelure de l’histoire ivoirienne. Malheureusement, l’Africain ordinaire ne dispose pas d’équipement de protection capable dele préserverait de l’infection qui l’envahirait s’il te touche les mains nues. Heureusement, Ouattara et tes complices de malheur se chargeront de ton cas. Et, crois-moi, ta cruauté n’a pas assez de volume pour résister aux assauts de leurs ambitions anthropophages.

Soro, tu sais, quand le sang des victimes gicle sur le sommeil de leur bourreau, celui-ci perd le sens de la réalité. Il devient somnambule ; il se prend en horreur croyant se valoriser. Un jour un criminel Tutsi me confia, dans une manufacture de Montréal, au Canada, qu’il avait perdu le sommeil depuis plusieurs années parce que les fantômes de ses victimes hantaient ses nuits – c’était un milicien du Front Patriotique Rwandais qui m’avoua avoir assassiné des dizaines de ses concitoyens lors de la prise du pouvoir à Kigali pendant le génocide. Pourtant il avait réussi à passer pour une victime des Hutu et avait obtenu la nationalité canadienne. Dans mon esprit, le souvenir de ce génocidaire est intimement lié à la face hideuse d’imposteur sanguinaire.

Soro, prends donc enfin conscience et mesure la portée du célèbre exemple de Messire Remy d’Orque que je viens de te donner. Te résignes-tu à affronter un tel trépas ? Veux-tu finir comme le ministre de Borgia, avec la renommée historique en moins, la corde au cou ?

Soro, sache que les événements des 14, 15 et 16 mai dernier signent ton arrêt de mort politique : finis les coups bas ; finis les coups d’État perpétrés au nom de la démocratie ; finie l’arnaque de la Communauté internationale au nom des droits du peuple ivoirien ; finie l’infantilisation des Ivoiriens au nom de l’héritage d’Houphouët-Boigny ; fini le leurre de la liberté qu’apporte la rébellion ; fini le règne de l’anomie ; finies l’imposture et les outrances ; finie l’ambition présidentielle démesurée !

Soro, jusqu’à maintenant tu t’es comporté comme une brute sans scrupule qui tue de sang-froid et par instinct. Je t’enjoins de te repentir, maintenant. Dis-tout ; lâche tout ; quitte tout ; recommence tout ! Mais fais-le à rebours, comme le ferait un HOMME, une créature de DIEU !