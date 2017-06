Cameroun: Deux trafiquants d’ivoires condamnés à payer 253 millions de francs :: CAMEROON Deux braconniers arrêtés pour traficillicite de 159 pointes d?ivoire sont condamnésà payer 253 575 000 FCFA(deux cent cinquante-trois millions cinq cents soixante-quinze mille francs) à titre de dommages et intérêtsau Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF).

#CriminalitéFaunique La décision était rendue par le Tribunal de Première Instance de Bertoua dans la région de l’Est Cameroun, statuant en matière correctionnelle en son audience du 24 mai 2017. Les deux coupables, les nommés Zakary Daouda et Aboubakar Hibrahim, étaient aussi condamnés à verser 13 891 090 FCFA(treize millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-dix francs)des dépens. Ils sont aussi condamnés à trois et quatre mois d’emprisonnement ferme respectivement et une contrainte par corps de cinq (05) ans.

Cette importante décisions de justice fait suite à l’interpellation de trois suspects effectuée par les éléments de la Douanes du secteur de la Région de l’Est à Bertoua dans deux véhicules contenant ledit butin le 12 mars, 2017. Selon les déclarations de l’un des suspects recueillies lors l’enquête préliminaire les véhicules étaient en provenance de Sangmelima et en route pour Garoua. La présente décision est la plus sévère des décisions de justice jamais enregistrée dans l’histoire de la répression de la criminalité faunique au Cameroun.

"Cette décision démontre la volonté du ministère de la justice de réprimer sévèrement la criminalité faunique", a déclaré Alain Bernard Ononino, coordinateur du programme de la criminalité faunique pour le WWF en Afrique centrale. "Cela envoie un signal aux trafiquants d'ivoire et à d'autres criminels potentiels de la faune sur le risque qu'ils encourent", a-t-il déclaré.

L’un des prévenus Zakari Daouda est un récidivistebien connu des services d’application de la loi au Cameroun.Ce dernier avait été condamné à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis de trois (03) ans par le Tribunal du Première Instance de Djoum au mois de novembre 2016 pour avoir été arrêté avec dix-huit pointes d?ivoire.

Selon les informations qui entourent cette affaire, les deux condamnés seraient les maillons d’une chaîne plus vaste et dont deux des principaux commanditaires sont encore en liberté et résideraient à Sangmelima et à Djoum.