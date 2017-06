FRANCE :: TIRAILLEURS AFRICAINS: REMIENCOURT LEUR REND ENCORE HOMMAGE EN 2017 Le 27 mai 2017, cela fait 77ans qu'eut lieu la bataille de Remiencourt au cour de laquelle des centaines de tirailleurs africains laissèrent leurs vies.

#TirailleursAfricains Il est d'ordinaire rare de voir de spectacles commémoratifs, tel que fait à Remiencourt, dans d'autres villages, ou villes de France, ce qui octroie à ce coin une certaine particularité.

Voici plusieurs années que la famille de Francqueville, qui conduit la destinée du village, attache une grande importance à ces festivités dédiées à ceux-là,qui vinrent de loin pour défendre leur terre et, au vu de l’engouement qui habitent les remiencourtoises et remiencourtois, il va sans dire, et l'on peut même prendre pari, que les derniers samedi des mois de mai resteront encore festifs et commémoratifs pour des dizaines d'années.