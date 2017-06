Cameroun: Domchié " À l'heure actuelle, le ghomala' se porte bien" :: CAMEROON Ta Domchié (Domché en langue Ghomálá', signifie l'herbe qui pousse dans l'eau en rampant) est enseignant de formation lettres modernes, option linguistique obtenue à l'Université de Yaoundé. Il est membre du comité de langue Ghomálá', dans lequel il occupe le poste de vice-président, chargé de l'implémentation des résolutions prises par le comité technique.

#ComitéTechnique Quel est le rôle du comité technique ?

Le comité technique c'est l'académie de la langue ; C'est lui qui décide de l'orthographe des mots, de la création des néologismes, de l'étude du fonctionnement de la langue, c'est à dire de la grammaire et autres.

Comment se porte le Ghomálá' ?

À l'heure actuelle, le ghomala' se porte bien. Je puis l'affirmer, car sur le plan de la production des manuels didactiques, nous avons un certain nombre, tel que le livre de grammaire, le dictionnaire, les manuels d'initiation à la lecture et à l'écriture niveau primaire et secondaire, des supports d'enseignement de la culture etc..... Au jour d'aujourd'hui, le Ghomálá' s'enseigne dans quinze établissements secondaires dans la Mifi, Koung-khi et Haupts-Plateaux, et six écoles primaires où le Ghomálá' est utilisé comme medium d'enseignement.

Nous avons des enseignants formés. Il y en a qui sont sortis de l'ENS de Yaoundé et autres formés par le comité de langue lors de nos différents séminaires.

À quand le prochain séminaire ?

Le prochain séminaire aura lieu du 03 juillet au 28 juillet 2017 dans sept sites différents.

Il y aura un site à

- Bafoussam (foyer social Bandjoun)

- Bayangam (École Catholique du centre)

- Baham (École Publique du centre)

- Bawan (École Catholique Kago)

Il y aura quatre sites à Bandjoun

- Collège St. Joseph

- Collège Elie Allegret

- École Publique de Nkouo

- École Catholique de Semto

Qui peut prendre part à ces séminaires ?

Je voudrais d'abord donner cette précision, Du 03 au 08 Juillet 2017 au collège St. Joseph de Bandjoun, la formation s'adressera aux enseignants pour le recyclage et le renforcement de leur capacité, étant donné que l'enseignement des langues nationales, tel que le Ghomálá' va entrer dans les classes de troisième et plus tard au second cycle.

Du 13 au 28 juillet 2017, ce sera la formation des nouveaux enseignants, des enfants et de tous les intéressés dans les différents centres sus-cites.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

Nous sommes sur un programme de numérisation du ghomálá', qui va aboutir à l'enseignement des langues du grassfield, assisté du computer.

Je suis ce programme avec des personnes comme Mme. Kuate Motoum Pascaline, Tagne Lambert, Djomou André, Djomou Solange, Mme Talom Wadje Honorine, Mme Tamno Tuedom Gabrielle, tous membres du comité de langue Ghomálá'

Vos vœux

Mon souhait est que toute la communauté Ghomálá' s'interesse vraiment à la promotion de leur langue par la mise en place d'une véritable politique de production de manuels, d'encouragement des enseignants formés dans le tas, le financement des séminaires, etc....

Contact

Tel : 677 94 84 81

jeannotdomchie@yahoo.fr