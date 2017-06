Cameroun, Après Eseka: Ces rapports d'enquêtes jamais publiés :: CAMEROON Une dizaine prescrite par Biya Paul, le chef de l'Etat camerounais n’a pas toujours été rendue publique. Si contre toute attente, Biya Paul a rendu publics les résultats de l’enquête relative à la catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016, le mystère reste entier sur une dizaine d’autres enquêtes prescrites par ses bons soins mais qui moisissent dans les tiroirs de l’oubli il y’a plus d’une vingtaine d’années. Flash-back

1-Lac Nyos : l'insupportable tragédie

Le lac Nyos, perché à 1 100 mètres d'altitude, est formé sur le cratère d'un ancien volcan aujourd'hui éteint. L'explosion qui a tué 1 800 personnes une nuit d'août 1986 est une émanation de gaz.

Un nuage hautement toxique s'est répandu et des centaines de personnes qui se trouvaient dans ce périmètre sont mortes asphyxiées. Quelques jours après la catastrophe, un médecin camerounais s'était rendu aux abords du lac Nyos pour secourir les victimes. Au micro de Rfi, il témoignait : « Presque 36h après la catastrophe, le spectacle était absolument insupportable. Il y avait des corps nus partout, aussi bien dans les maisons que dans les champs, aussi bien des enfants que des adultes, femmes, hommes. Il y en avait partout. »

A l'époque, le gouvernement camerounais interdit aux survivants de revenir vivre aux abords du lac. Les rescapés sont accueillis dans des camps à une centaine de kilomètres de la région. L'origine de l'explosion a longtemps fait débat dans le monde scientifique. Par contre, tous s'accordent à dire que c'est le dioxyde de carbone qui a tué la population sur place. Le gaz carbonique n'est pas un poison mais il provoque une ventilation mécanique.

Deux ans plutôt en 1984, une autre irruption de lacs, appelée irruption limnique dans le jargon scientifique, avait tué 37 personnes à Monoun.

2- Le brasier de Nsam

Samedi 14 février 1998. Il est 13 heures à Nsam, une banlieue de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Des wagons-citernes de la Société camerounaise de dépôts pétroliers (Scdp) se sont renversés accidentellement sur les rails. D’où s’approvisionnent depuis la matinée des populations appâtées par le gain de l’occasion. Ces wagons-citernes en « divagation », étaient siphonnés par les populations riveraines. Un incendie se déclare sur les lieux et trouve un terrain favorable provoquant un drame inédit. Plus de 250 Camerounais décédés, des centaines de blessés et des familles marquées à vie. Au lendemain du jour de la catastrophe, le directeur général de la Société camerounaise des produits des dépôts pétroliers (Scdp) de l’époque, Jean Baptiste Nguini Effa, avait expliqué aux médias que sa société avait renvoyé les deux citernes à la Régifercam, société qui gérait les chemins de fer à cette époque, parce qu’elles avaient subi une manœuvre frauduleuse au cours de leur acheminement à Yaoundé.

La Régifercam avait abandonné les deux citernes sans surveillance. Jusqu’à ce que les populations viennent y recueillir du carburant. La suite, on la connaît. Au moment où l’on se rappelle de cette tragédie, il est à noter que des efforts sont faits pour limiter ou prévenir la survenance de ce type d’incident.

Quand aux familles frappées par le drame, des décrets du Premier ministre avaient été signés le 24 juin 2004 portant expropriation et indemnisation des déguerpis du périmètre de sécurité du dépôt de la Scdp de Nsam. Les 66 familles concernées par la mesure ont perçu près de deux milliards de Fcfa, pour leur permettre de s'installer dans la zone de recasement au quartier Mendong. Le recasement en question s'est effectué en plusieurs étapes. D'abord, la préparation de l'opération qui consistait en la création d'un lotissement aménagé par les soins de la Maetur, pour un montant de 800 millions de Fcfa. Un terrain de six hectares a été acquis et divisé en 100 lots avec des voies entièrement viabilisées, eau courante et électricité.

Mais 18 ans plus tard, le souvenir du drame reste vivace.

3- Mbanga Mpongo : des morts dans les marécages

Un Boeing 737-800 qui avait décollé de l'aéroport international de Douala vers minuit 10, heure locale, et devait effectuer le trajet à destination de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi (Kenya)) où il devait arriver vers 6 heures 10 du matin, avec 114 personnes, 105 passagers dont 34 de nationalité camerounaise, 9 membres d'équipage, a disparu des écrans radar quelques instants après avoir décollé. L'avion avait décollé de la piste de l'aéroport international de Douala par un temps orageux.

Cette nuit du 4 au 5 mai 2007, il faisait un temps de canard à Douala, notamment une forte pluie avec des vents très violents. Malgré les réserves de la tour de contrôle par rapport au temps, le pilote de Kenya Airways décida de décoller. Mais, peu après, le contact avec la tour de contrôle se rompit. Au petit matin du 5 mai, la nouvelle se répandit à travers le monde et des équipes de recherches au départ de Douala et de Yaoundé furent déployées sur l'itinéraire que devaient emprunter l'avion. Le Centre de recherche par satellite de Toulouse (France) indiquant qu'il avait capté un signal de détresse dans le Sud du Cameroun.

Aussitôt, les équipes de recherches se dirigèrent vers la province du Sud notamment à Kribi et Mvengue, à près de 200 km de Douala. Sur place, des pêcheurs de Kribi rapportèrent qu'ils avaient entendu une explosion au large de la ville dans la nuit. On commença alors à penser que l'avion s'était abîmé en mer. Mais, aucune trace de l'épave ne fut trouvée.

Les équipes continuaient les recherches en remontant vers Douala. Mais, la nuit tomba sans résultat. Ce n'est qu'en début de soirée du 6 mai 2007 qu'un chasseur de la région de Douala découvrit le lieu du crash à Mbanga Pongo, une mangrove située à moins de 5 km du bout de la piste de l'aéroport international de Douala. Les difficultés pour retrouver ce site étaient de deux ordres: d'une part, l'on ne savait pas combien de temps l'avion avait encore mis en vol après sa dernière communication avec la tour de contrôle. D'autre part, la végétation abondante au lieu du crash n'a pas permis aux avions de recherche qui l'avaient survolé de le remarquer.

4-Etoudi : un train fou tue dix innocents

Un samedi matin. Un déraillement à l'entrée Nord de Yaoundé cause 10 décès et des centaines de blessés. Sept wagons du train 192 « Couchette » en provenance de Ngaoundéré et à destination de Yaoundé voit une partie et ses occupants se retrouver dans un ravin, « les roues en l'air ». C’est l’hystérie totale. Certains passagers étaient encore bloqués sous les voitures renversées. Parmi les personnes bloquées sous le train, il y avait des passants qui allaient au champ, selon certains témoins. Sur les lieux, les ambulances et autres véhicules des sapeurs pompiers, de la Croix rouge nationale ainsi que des forces de l'ordre se disputent le passage étroit. Le préfet du Mfoundi à l’époque des faits, Joseph Beti Assomo annonce la mise en place d'une cellule de crise au commissariat spécial de la gare ferroviaire pendant qu'une autre réunion est prévue aux services du Premier ministre.

Les badauds ayant investi les lieux assistent au désarroi des familles. Entre urgences et prise en charge, des vies sur le carreau.

L’enquête instruite par le premier ministre chef du gouvernement n’a toujours pas livré ses secrets à ce jour.

