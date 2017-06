   Cameroun: Comprendre "je suis tombé dans l'eau" de Mgr Jean-Marie Benoît BALLA :: CAMEROON

France (Mâcon) France (Mâcon) NUVONAZI

Encore du grabuge au paradis du Vatican, parait-il que le nouveau cappo di cappi lui non plus n'en plus. La rumeur raconte que tout comme son prédécesseur Benoît qui, au lieu de se jeter à l'eau a préféré se déclarer gravement malade, le soi-disant papa des pauvres François risque aussi de nous lâcher. Que les brebis commencent à prendre leur responsabilité. C'est chaud dê! Enquête, enquête quand tu nous tiens. Il y a du boulot pour le cappo, régler les conflits entre sectes de la maison que de s'intéresser aux écervelés qui vont chercher Dieu au Vatican et dans les églises.