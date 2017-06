Cameroun,Découverte du corps de l'évêque, Benoît Balla: ON NE PEUT PAS ENCORE CONCLURE À UN SUICIDE :: CAMEROON Cameroun,Découverte du corps de l'évêque, Benoît Balla: ON NE PEUT PAS ENCORE CONCLURE À UN SUICIDE :: CAMEROON Malgré la découverte du corps de l'évêque, Benoît Balla, on ne peut pas pour l'instant conclure d'un suicide par noyade. Il faut attendre que des expertises médico légales soient effectuées sur le corps. #ExpertisesMédicoLégales Ces expertises peuvent déterminer l'heure du décès, ce qu'il a mangé, est ce qu'il s'agit d'un crime maquillé en suicide. Mais vu les images des premières mains qui ont touché le corps et les conditions d'embarquement je me demande bien comment on peut laisser des multiples mains toucher un corps qui fait l'objet d'une investigation criminelle sans protéger ces mains? Et aucune photo ne montre la présence d'expert légistes qui sont importants pour l'enquête. Ou sont ils passés ? Autant vu les informations que j'avais et témoignages je doutais qu'il soit en vie, autant je pense que même si la thèse du suicide, qui est en fait la plus facile à faire passer dans l'opinion venait à se confirmer, elle traduit une situation très complexe au sein de l'église. Ce décès de l'évêque je le réitère est à mettre en corrélation avec celle du recteur du petit séminaire de Bafia, Abbé Ndjama Marcel, survenu il y a quelques jours, dont il était très proche. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

France (Val-de-Reuil) France (Val-de-Reuil) zed2three Bertolt pose avec raison la question de la qualité du travail policier voire judiciaire dans notre pays;on ne peut mener une enquête sérieuse au milieu d'une foule en indisciplinée et curieuse:la protection des scènes d'homicide est-elle subsidiaire chez-nous?a-t-on mis sous scellés immédiats le véhicule de l'Abbé,l'évêché,son personnel,ses effets?Va t-on pratiquer une autopsie en bonne et due forme?Seule une veille citoyenne peut sortir notre justice de la médiocrité , la paresse et la lâcheté...Cette mort est suspecte:crapuleuse j'en doute,passionnelle plus probablement

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) vraigars @ZED2TRHEE,tous ce que vous relever comme précautions et préalables a été annoncé comme fait ou devant être fait dans une déclaration du gouverneur Paul Bea,quant à ce que raconte l'autre qui a un nom non-camerounais la(ou alors seulement des prénoms c'est selon),on est deja habitué...

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) vraigars Veuillez lire"tout ce que vous relevez "

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier On tentait tellement à nous faire répéter l'hypothèse du suicide que les recherches elles-mêmes étaient bâclée.



Ils ont que le débit du fleuve est très élevé

Néanmoins, selon les articles qu'on a lus, ils n'ont pas tenté de calculer où un corps mis dans le courant peut être rendu en 48 heures

Ils cherchaient encore sous le pont à Ebebda.

Normal donc que des gens aient eu le temps de toucher au corps avant les enquêteurs du côté de Monatelé.

D'autant plus que l'idée d'une enquête qui aurait dû faire partie de la communication publique sur le sujet était complètement occultée.



En communiquant sur les besoins d'enquêtes, on aurait éventuellement parlé des précautions à prendre si on trouve son corps sans vie.

Mais des individus avaient un plan de communication bien précis à mettre en oeuvre.

Il reste d'ailleurs à voir si le corps a dérivé ou s'il repose à Monatelé depuis 2 jours.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier On tentait de ...

Cameroon (Yaoundé) Cameroon (Yaoundé) annarosa On n'a pas besoin d'experts légistes

car apparemment tous les autres Évêques et le Nonce doivent déjà savoir de quoi il est mort

Pourquoi perdre le temps à mener des enquêtes et des autopsies alors que le clergés connait déjà la vérité ?

Et elle ne sortira jamais.

Monatélé ville tragique, tremblement de terre à monantelé, ceci à monatelé, cela à monantelé, qui vivra verra

On attends tous les résultats de l'enquête

France (Val-de-Reuil) France (Val-de-Reuil) zed2three @annarosa,les évêques et le nonce ne sont Dieu et ne détiennent aucune vérité,la seule vérité est scientifique et c'est l'autopsie qui la matérialise;ne soyez pas complice de cet obscurantisme qui est entrain de recouvrir notre pays,une enquête judiciaire n'est pas "une perte de temps" mais un impératif et un gage de vérité et de sérieux

Germany (Bretten) Germany (Bretten) gabson l'auteur de ce kongossa était-il sur place pour voir de multiples mains non protéger toucher á la dépouille mortelle de Mgr?

Comment peut-on á partir de son exil tenter de parler des détails sur la s´curisation des lieux, tout juste pour dire que rien n'a été fait?



L'Etat a déployé les moyens nécessaires pour accomplir son travail en pareilles circonstances!



Évidemment il y en a qui ne vivent que du mouchardage pour justifier leur exil!

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON



J'imagine que vois êtes déjà au courant



Dites-nous ce que vous savez déjà



Merci d'avance pour votre transparence



Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @GABSON



Ne prenez pas en compte le message #9



Beaucoup de drames au Cameroun



Un message peu précis en est la motivation.